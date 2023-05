Policía investigada por disparar y herir una joven de 15 años: "fue una acción disuasiva"

El pasado fin de semana, una adolescente de 15 años, recibió un disparo de bala de goma en Albardón. La autora del tiro habría sido una policía, quien ya es investigada por el hecho. En este sentido, la abogada de la fuerza de seguridad local, Ana María Arias, sostuvo que la intención de la efectivo no fue herir sino disuadir a quienes les arrojaban piedras.

"La agente ha quedado en libertad y nos someteremos al proceso de acuerdo al tiempo solicitado por Fiscalía para investigar el hecho. Lo que ocurrió fue que hubo un robo muy cerca del lugar del hecho entonces a la agente le solicitaron ayuda. Desde el Comando Radioeléctrico Norte le informaron la persecución de tres personas y por eso llegó al lugar", detalló Arias.

Y agregó: "Ahí le dijeron que ya habían detenido a dos de los sospechosos y que quedaba un tercero en fuga. Llegó la Motorizada y lograron detenerlo, entonces en ese momento hubo una serie de personas que estaban en contra de esto y les tiraban piedras a los móviles. Ante esto, efectuó un disparo con un arma disuasiva que no produce la muerte, fue un accidente".

Por último, manifestó que a la relación laboral de su defendida la va determinar Control de Gestión. "Conozco el reglamento de la Policía, pero no puedo decidir su futuro y no puedo adelantar opinión. No ha sido intencional la herida, el efecto que buscaba era disuadir. La distancia entre la funcionaria y la menor aún no está determinada, es materia de investigación.