La defensa de Matic impugnará el fallo del tribunal: 'No hay pruebas'

Alrededor del mediodía de este lunes 29 de mayo los miembros del tribunal que encabezó el juicio a Mario Matic, lo declararon culpable de abusar sexualmente a dos mujeres. Frente a esta decisión sus abogados defensores adelantaron que impugnarán este fallo asegurando que no hay pruebas contundentes.

La Dra. Carla Manini, abogada defensora, habló ante el móvil de Canal 13 luego de que se conociera la decisión de los jueces frente a la culpabilidad del ex secretario general de La Bancaria. Acerca de esto ella remarcó que nunca se aportó material concreto que demuestre que Matic ultrajó a estas dos personas.

'Hubo mucha contradicción y dudas, por eso solicitamos la absolución, pero se resolvió otra cosa. En el juicio de cesura vamos a pedir que se aplique la pena mínima, entendiendo que no tiene antecedentes penales. También vamos a impugnar la sentencia porque no se ha logrado probar estos dos supuestos hechos', expresó.

Manini aseveró que ellos desde un primer momento pidieron la absolución de su defendido, entendiendo que las pruebas que aportó el Ministerio Público Fiscal no serían 'contundentes'. Sumado a esto aclaró que Matic sigue con prisión domiciliaria y la defensa tratará de que esto se mantenga hasta tanto quede firme el fallo.

Por último el otro encargado de defender los intereses de el ex sindicalista, el Dr. Renzo Quero, también habló reafirmando las declaraciones de su colega.

'En todo el juicio no hemos encontrado una sola prueba contundente que pueda llegar a perjudicar al señor Matic. Por eso mencionamos el principio de la duda porque no pueden condenarlo en virtud que no hay pruebas firmes que demuestren su culpabilidad. En principio la pena mínima serían 8 años, pero eso se va a saber el martes', sentenció.