Abuso en el colegio Luján: Lozano reconoció silencio de la Escuela por el caso

Este lunes, el Arzobispo Jorge Lozano charló con Canal 13 acerca de la problemática que atraviesa el Colegio Luján por el abuso de una menor. Él brindo las siguientes declaraciones, en las que asume que se trata de un tema muy delicado por el dolor que lleva consigo y a su vez, afirma que desde el Arzobispado se está acompañando a la familia de la menor.

"Hay cosas que nosotros, no podemos dialogar o mencionar porque son menores. Y menos de algo que todavía está resguardado en el ámbito de la familia y de la justicia. Hay cosas ahí, que yo no puedo mencionar. Si podría decir como criterio general, el disponernos a colaborar con la familia y ver que es lo que ha sucedido dentro del ámbito educativo para que esto pudiera darse y ayudar a que se pueda dilucidar . Mas de eso no te puedo decir, son situaciones de mucho dolor, y comprendemos y acompañamos el dolor de la familia y la preocupación del resto de la comunidad educativa", señaló el Arzobispo.

Mas adelante, el Arzobispo indicó que mas allá de lo que dijeron fuentes cercanas al caso. Ellos no recibieron ningún tipo de denuncia, que coloque al colegio como una institución educativa que hay procedido mal ante el caso de abuso de la menor.

"Yo no les puedo decir, si hubo aciertos o torpezas, en las medidas o ver como manejar. Nosotros no hemos recibido ninguna denuncia de un mal procedimiento de las autoridades de la escuela. Ni ante el Ministerio de Educación, ni ante el Arzobispado. Y como lo dije antes, es una situación muy dolorosa que implica a la niña que ha sido abusada y que implica también a alguien mas de la comunidad educativa", señaló Lozano.

"Tenemos que tener canales de diálogo y comunicación en todas nuestras comunidades educativas, parroquiales y tenemos un protocolo de actuación en caso de denuncias y abusos y algo que estamos conversando con los referentes, los responsables de las comunidades educativas que dependen de nosotros. Para poder hacer un análisis del clima institucional y ver cuáles son las cuestiones que tenemos que mejorar", expresó el Arzobispo.

Luego, tras ser consultado sobre su opinión, acerca de la posibilidad que el colegio Luján, tuvo de citar a los papás por grupos o todos para ponerlos al tanto de lo que había ocurrido y no lo realizó Lozano, afirmó.

"Probablemente, hubiera sido bueno. Pero yo estaba fuera de la provincia, así que no pude seguir de cerca el desarrollo. En mi lugar, lo hizo el padre Gustavo Larrazabal el obispo auxiliar, que ahora no está sino está en que está en Mendoza. Las autoridades de la institución, siguen en contacto con él desde ese momento", cerró Lozano.