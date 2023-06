El motivo del enojo de la Iglesia por el allanamiento al Arzobispado por la causa Bustos

Este lunes por la tarde, el Arzobispo Jorge Lozano, se refirió al caso Bustos en relación al allanamiento del Arzobispado. Razón por la que, expresó sus emociones a través de las siguientes frases, ante el móvil de Canal 13.

"Yo firmé el acta en disconformidad, por lo que había posibilidades de acercar la documentación sin llegar a la medida del allanamiento. Y no por eso hay una falta de respeto o un no reconocimiento de las instituciones Todos somos libres de expresarnos y a la hora de firmar, me pareció que era bueno dejar constancia pero haber acatado todas las indicaciones y aportado todo lo que se nos solicitó.

Mas adelante, luego de que un periodista le consultara acerca de si se condicen la denuncia que le realizaron a Bustos en Valle Fértil con la que está investigando el Ministerio Público Fiscal, el Arzobispo señaló lo siguiente.

"Yo no le puedo decir, porque no quiero entorpecer la investigación que se está llevando adelante. Nosotros hemos aportado lo que teníamos como elementos y será ahora la justicia la que tenga que determinar si lo que teníamos nosotros es poco, es mucho o cuales son los alcances. Eso ya no corre por cuenta nuestra", cerró Lozano.