El acusado por la explosión letal en Trinidad seguirá libre

Este jueves se llevó a cabo la audiencia de formalización respecto al chileno acusado por la explosión de un departamento, la cual provocó la muerte de Melina Romero. En ese sentido se establecieron 5 meses de plazo para investigar lo ocurrido, mientras que se decidió que el acusado siga en libertad.

Adrián Riveros, fiscal a cargo de la investigación de la causa, habló con el móvil de Canal 13 minutos después de que finalizara la audiencia en cuestión. En ese contexto contó detalladamente cuáles fueron las determinaciones que tomó el juez del caso.

'La investigación penal preparatoria va a tener un plazo de 5 meses. Él va a cumplir con una serie de medidas de coerción. Mauricio Ojeda no tenía antecedentes penales, fijó un domicilio en la provincia y la expectativa de la condena prevista es menor a 3 años. Todo esto indicaba que no tenía que esperar el juicio detenido. No debe salir de nuestra provincia sin autorización al juez de la causa. Deberá rendir una caución de 5 millones de pesos para garantizar la comparecencia', expresó.

Mauricio Ricardo Ojeda, el acusado

Siguiendo en la misma línea, Riveros contó dónde se esta focalizando la investigación. Se trata puntualmente de la colocación de un tubo de PVC flexible conectado a la cocina de este departamento, el cual habría sido el detonante para que se produjera el estallido letal.

'En noviembre de 2022 se desempeñaba como CEO de la empresa prestadora del gas natural San Juan. Era el encargado de las habilitaciones internas en los departamentos. Este siniestro se produjo en un complejo de departamentos en Trinidad, donde no se cumplió con en el Código de Gas que fue establecido como ley en la provincia. Este código señalaba que cada instalación interna debía cumplir con determinadas normativas. En este caso, la cocina no podía tener un flexible de PVC y es justamente lo que se había colocado en ese complejo, siendo habilitado por él', sentenció.