Habló el chileno acusado por la explosión mortal: 'La culpa no es mía ni de ECOGAS'

Ojeda, el ex funcionario de ECOGAS acusado por la muerte de Melina Romero.

Por la mañana de este jueves 15 de junio se llevó a cabo la audiencia de formalización, respecto a la explosión mortal ocurrida en un departamento de Trinidad en 2022. Una vez que finalizó la misma, el chileno que esta acusado de ser responsable del estallido, decidió hablar con Canal 13 asegurando que la muerte de la mujer no fue su culpa.

Se trata de Mauricio Ojeda, un hombre nacido en el vecino país, el cual a finales del 2022 trabajaba en ECOGAS encargándose de las revisiones finales de los establecimientos. En ese sentido él quedó en el ojo de la tormenta luego de que se comprobara que fue un flexible de PVC en la cocina lo que provocó en la explosión que derivó en la muerte de Melina Romero.

'Es un dolor lo que siente ese padre. Soy padre, soy abuelo y soy ser humano. Nuestro ánimo es cooperar, sabemos que la culpa no esta en mi ni en ECOGAS a la hora de realizar la verificación de la instalación. Sabemos que las cocinas se mueven, se limpian, se sueltan y se cambian los flexibles. Todo es presunto. No es el flexible que aprobé yo. Da la casualidad de que fui yo a hacer la inspección final, después del inspector entonces doy fe de eso pero queremos ver los informes', expresó.

Seguidamente Ojeda manifestó que lo que puede haber ocurrido es que alguien que no esté matriculado, haya realizado un trabajo defectuoso en el lugar. Acerca de esto señaló que esta penada por la ley esta práctica, ya que la normativa indica que debe ser un especialista de ECOGAS el que realice esa tarea. En ese mismo sentido manifestó que se sorprendió al recibir la citación del Poder Judicial.

'Me sorprendió totalmente, nos enteramos por Google. Mi señora buscó el nombre de Melina Romero para saber quien era, porque la notificación que llegó no decía mucho. No lo relacioné con ECOGAS, después cuando la buscamos descubrimos que había pasado. Yo trabajé en ECOGAS durante 1 año y 2 meses, luego emigré donde estoy ahora. Es la primera vez que tenemos acceso a más información', sentenció.