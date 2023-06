Habló el policía que dijo que hallaron el cadáver de Tellechea: ¿qué declaró?

Al comienzo de esta semana se llevó a cabo una nueva audiencia en el marco del juicio por la desaparición forzada de Raúl Tellechea. Había gran expectativa por la palabra de un policía que había aseguro que unos uniformados habían encontrado el cadáver del ingeniero. Acerca de esto el testigo aseguró que esto fue algo que escuchó en los medios de comunicación y no mediante la comunicación interna que tienen los miembros de la Fuerza.

Se trata de Claudio Marcelo Ramírez, un motorista que trabajaba para la Policía de San Juan en ese momento. Él le había manifestado a su madre, empleada doméstica de Natalia Obeika (pareja de Tellechea), que el cadáver lo habían encontrado unos uniformados que lo habían traído a Capital dentro de un auto.

Ésta mujer, Irma Nélida de la Cruz, pudo hablar ante el tribunal sobre la versión que le dio su propio hijo. Según lo que informó a Diario 13 el abogado querellante, Conrado Suárez Jofré, esta persona terminó ratificando lo que se había afirmado anteriormente.

'La madre declaró que su hijo le había dicho que lo habían encontrado en un pozo enterrado de cabeza en cercanías al Dique y que lo habían bajado en el baúl de un taxi. Esa declaración la hizo conforme a preguntas que se le hicieron en relación a declaraciones anteriores y de otros testigos. Es una persona de avanzada edad que está en uso de sus capacidades mentales. Ella ratificó lo dicho anteriormente y atribuye los dichos al hijo que trabajaba en la Policía Motorizada de Chimbas', expresó.

Sin embargo, Ramírez hizo una aclaración ante los integrantes del tribunal. Él aseguró que esta versión del supuesto hallazgo del cuerpo sin vida, lo escuchó en una radio FM o AM y no mediante el handy que le permitía tener contacto con sus colegas de la Policía de San Juan.

'Él manifestó que eso lo había escuchado en la radio FM o AM, osea en la radio periodística no en la comunicación interna de los efectivos. Él aseguró que lo escuchó y que no le consta que haya ocurrido, pero bueno la madre siempre dijo eso y lo ha vuelto a manifestar en juicio', manifestó.