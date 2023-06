La madre de Salinas habló con Canal 13: 'Mi hijo es una víctima'

Luego de que finalizara la audiencia de formalización, la madre de Lucas Salinas habló en exclusiva con el móvil de Canal 13. En ese contexto trató de desligar al joven del abuso sexual ocurrido dentro del Colegio Luján. La mujer aseguró que su hijo 'es una víctima' ya que él no habría cometido el ultraje que se esta investigando.

Fabiana Gómez es la madre del joven de 18 años acusado de abusar a una menor de edad con retraso madurativo. Ella manifestó que tanto Lucas Salinas como toda la familia están viviendo una injusticia muy grande, aseverando que su hijo ni siquiera conoce a la adolescente afectada.

'El colegio nos escuchó cuando fuimos. Explicamos que no lo llevábamos al colegio porque corría riesgo su vida. Había compañeros que habían sido amenazados. La gente de Gabinete se puso a disposición y el director también porque mi chico nunca tuvo problemas. No entendemos como se llegó a este punto. A mi hijo lo escracharon por todos lados. Me parece que no fue lo justo, todos parecen jueces, todos lo crucificaron. Mi hijo es una víctima', declaró.

Seguidamente Gómez pidió por favor que 'los padres de la persona que lo hizo lo confiesen', insistiendo con que Lucas no es el responsable. Sumado a esto aseguró que su hijo fue inculpado sin motivos claros, ya que el único método que se utilizó fueron fotos que se compartieron por WhatsApp sobre los posibles autores del abuso.

Lucas Salinas esta involucrado en una causa anterior

'Es una injusticia muy grande y un dolor que es inexplicable. Entiendo la parte de la madre que esta buscando justicia, pero no se están haciendo las cosas como corresponde. Mi hijo fue acusado sin fundamentos, a través de fotos de padres. Mi hijo es un chico totalmente sano, amigo y compañero. Los compañeros se lo pueden decir, más allá de los problemas que tuvieron por una causa que hubo en su momento y que no prosperó porque no hubo ningún tipo de prueba', expresó.

De esta manera la mujer reveló que ya hubo una causa anterior donde Lucas Salinas estuvo involucrado. Cabe destacar que fue la propia Fabiana Gómez, junto a su marido, quienes se pusieron a discutir acaloradamente con una joven en la esquina del Colegio Luján. Ella había ido a sumarse a la sentada que estaban haciendo los alumnos y terminó cruzándose con esta chica. Finalmente tuvo que intervenir la policía para ponerle fin a este conflicto en plena vía pública.

'De esa causa no puedo hablar porque tenemos un bozal legal, teníamos una perimetral que fue violada por este niña que fue al colegio a hacer desmadre. Fui a la escuela a hablar con el director y ella me atacó en la puerta. Le dije que por favor no hablara más porque había una perimetral y teníamos un bozal legal. La madre de ella había expuesto en un medio lo que había pasado y había un bozal legal, entonces estaba prohibido hacerlo. Intervino la policía', relató.

En ese sentido, aseguró que su intención era ingresar al colegio para hablar con los directivos y explicarles el motivo por el que Lucas no iba a clases. Sin embargo, aparentemente por recomendación de los propios efectivos policiales, tuvieron que retirarse y todo se resolvió con un llamado telefónico.

El día de la detención y el 'escondite' donde hallaron a Lucas

Por último, Fabiana Gómez habló acerca de lo que ocurrió durante la madrugada del pasado miércoles 14 de junio. En ese momento fue detenido Lucas, en un lugar que las autoridades determinaron como un galpón lindero a la casa de sus padres. Acerca de esto la madre del acusado aseguró que se trata de una habitación más de su hogar, donde su hijo solía juntarse con sus amigos a divertirse.

'Llegaron de forma agresiva a las 02:00 golpeando la puerta y en mi casa tengo un hijo con autismo. Tratábamos de retenerlo y mi marido nublado no sabía lo que decían, ahí manifestó que con un chico se iban a ir a Barreal. Ese mismo día mi hijo se puso a disposición de la justicia. Es real que fue unos días a la casa de su tío que fue cuando mi papá se descompensó, para que él no se enterara de lo que pasaba. Volvimos a hacer otra presentación diciendo que mi hijo ya estaba en mi casa. Lo encontraron en el fondo de mi casa que es un tipo galpón donde suele jugar a los videojuegos. Eso fue lo que pasó', expresó.

Finalmente la entrevistada volvió a dirigirse a los supuestos padres de la persona que habría abusado a la menor de edad. Ella pidió que el responsable se ponga a disposición de la Justicia, ya que su hijo esta atravesando un momento complicado. Cabe destacar que al acusado se encuentra en el Penal de Chimbas, donde deberá cumplir con 2 meses de preventiva.

'Por favor le ruego a los padres del chico que lo hizo salga a hablar, porque mi hijo no merece esto que le esta pasando. Me pongo en el lugar de la mamá, se que debe estar sufriendo mucho porque yo también tengo un hijo con discapacidad y vivimos una vida muy fea los que tenemos un hijo con discapacidad. Se que debe estar pasándola muy mal pero mi hijo no ha sido. Flacos con rulos hay un montón en la escuela', sentenció.