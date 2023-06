Las disconformidades de la defensa de Lucas Salinas, acusado por el abuso en Luján

Reinaldo Bedini y Paola Ibañez plantearon ante el Juez Eugenio Barbera lo que después ratificaron en sus dichos a Canal 13 en los pasillos de tribunales respecto a las decisiones que se tomaron contra Lucas Salinas, acusado de abusar con acceso carnal a otra alumna del Colegio Nuestra Señora de Luján.

Bedini dijo a este medio que la persona podría estar perfectamente en libertad y seguir la causa a disposición del Juez, algo que no va a pasar porque recibió la medida de prisión preventiva por dos meses mientras dure la investigación. Explicó que en el momento en que trascendió la causa contra su defendido se puso a disposición del juez mediante un escrito y se cambió de domicilio a la casa de un tío porque donde habitualmente vive hay un abuelo enfermo y no querían que esto afecte al mismo. Por eso no lo encontraron los policías, según dijo. "No podemos determinar que él quiso fugarse ni nada", dijo el abogado.

Por otro lado cuestionaron la forma en que se señaló al presunto autor del hecho por parte de la madre: "mediante una foto que le llegó del mismo grupo de padres del colegio", dijo. Le restó importancia a la medida decidida de rueda de reconocimiento que se pondrá en marcha el próximo miércoles 21 de junio.

La Doctora Paola Ibañez, que comparte la defensa con Bedini, habló de "estigmatización"; "la persona imputada por los medios tiene un ataque social importante" después que sale en los medios y eso es difícil de afrontar por más que resultara inocente, cuestionó.

"Este chico es víctima de un rumor por una causa anterior que tuvo de la cual salió por falta de mértito", contó la abogada.

También enfatizaron en que no se debería haber acusado el abuso con acceso carnal ya que el médico legista no constató lesiones vaginales ni en la zona perianal, según quedó expresado también en la audiencia de este viernes en la mañana.