Salinas, el acusado por el abuso en el Luján, estará preso por 2 meses

Este viernes finalmente se desarrolló la audiencia de formalización por el abuso sexual ocurrido en el Colegio Nuestra Señora de Luján. En ese marco el magistrado decidió que Lucas Salinas, el acusado de ultrajar a una menor de edad con retraso madurativo, cumpla con 2 meses de prisión preventiva.

El juez Eugenio Barbera analizó los fundamentos que presentaron tanto el fiscal Eduardo Gallastegui como el abogado defensor, Reinaldo Bedini. Luego de esto determinó que Salinas había tratado de evadir la justicia durante los días previas a su detención, por lo que decidió ordenar este medida de coerción.

'Él no tenía intención de someterse al proceso. Su comportamiento era evasivo. El comportamiento del señor, la reticencia a decir su nombre real, el hecho de que fue hallado en un domicilio familiar cuando había dado un domicilio que no era el que habitaba realmente. La contradicción de dónde se encontraba el 9 de junio, que el padre dijo que estaba en Barreal para después él mismo decir que no fue al viaje, van exhibiendo una determinada línea que debe ser valorada. Voy a imponer como medida de coerción la prisión preventiva de Lucas Matías Salinas Gómez por el lapso de 2 meses en el Servicio Penitenciario Provincial', expresó.

De esta manera Lucas Salinas se irá detenido del Palacio de Tribunales, al entender que si recupera su libertad abría un real riesgo de fuga y por ende un entorpecimiento de la investigación del caso.