El hombre acusado de tentativa de femicidio en Pocito se irá a su casa

Este viernes 2 de junio se llevó a cabo una audiencia por el caso del hombre acusado de acuchillar a su ex pareja, al borde de casi matarla. La novedad del proceso fue que al señalado de tentativa de femicidio la Justicia lo beneficiará con prisión domiciliaria, según informaron fuentes judiciales.

Hasta el momento Carlos Montaño está preso en la Comisaría 6º por el delito de tentativa de femicidio desde el 15 de marzo. Tres días antes habría acuchillado por su pareja en el interior de una casa de Pocito. Por un pedido de la defensa a cargo de María Filomena Noriega, al que no se opuso el representante del Ministerio Público Fiscal, José Plaza, el acusado el 11 de junio se iría a la casa donde viven sus hermanos y el padre.

El juez de Garantías, Alberto Caballero dio lugar al pedido de Noriega, por lo cual Montaño cumplirá la medida coercitiva en su domicilio. El acusado deberá usar un dispositivo electrónico.

Este beneficio ya había sido pedido por la defensa en una audiencia anterior, y el juez se la había otorgado, pero no pudo darse por un motivo insólito. Cuando personal judicial fue a la casa donde el sujeto cumplirá la domiciliaria se encontraron con que no tenía servicio de luz. Es que en la vivienda no había ni medidor.