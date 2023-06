Abuso en el Colegio Lujan: hay dudas sobre el desarrollo de la rueda de reconocimiento

Sigue en vilo la causa del abuso en el interior del Colegio Luján. Cabe recordar que la semana pasada se llevó adelante la audiencia de formalización contra Lucas Salinas, quien es el acusado de haber cometido este brutal hecho a una menor dentro de la institución.

En este marco, en esa audiencia se estipuló que en la jornada este miércoles se haga una rueda de reconocimiento. En este punto, cabe recordar que la víctima había reconocido a Salinas a través de fotos, y se lo había señalado a la madre, en el ámbito privado de la vivienda. Tal acto fue lo que activó que el Ministerio Público Fiscal, encabezado por Eduardo Gallategui, llamara a la mamá de la menor, a ampliar la declaración testimonial y de ahí se activara la detención de Salinas.

El móvil de Canal 13 llegó a la fiscalía, aunque de momento no está confirmado que vaya a haber rueda de reconocimiento como estaba previsto. Sin embargo, se destaca que si hay un pedido de la defensa que no se haga. Pero no hay nada asegurado, ya que a las 17 está previsto el procedimiento.

Esta sería una de las tantas pruebas que se van a ir generando a lo largo de 6 meses, para determinar si Salinas fue quien cometió el abuso en el interior del colegio Luján a una menor de edad.

Por este caso, el juez de garantías ordenó dos meses de prisión preventiva Lucas Salinas. Esto también ha sido impugnado o recurrido por la defensa. Mientras tanto, Salinas, desde la semana pasada esta alojado en el servicio penitenciario hasta que se resuelva su situación.