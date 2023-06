Exclusivo: habló la madre del niño que abusaron en Capital

La madre decidió no mostrar su cara para proteger a su hijo.

Por la mañana de este lunes 25 de junio comenzó el juicio por un abuso sexual ocurrido en la provincia de San Juan. Se trata precisamente de un hombre que ultrajó a un niño que vivía a metros de su casa. Ante lo ocurrido su madre se movilizó para colectar pruebas, provocando la detención de este sujeto que finalmente reconoció haber cometido el delito.

La madre de la víctima decidió hablar con el móvil de Canal 13 para contar lo ocurrido, pero de espaldas para resguardar la identidad de su pequeño. Acerca de esto la mujer mencionó que el responsable es un sujeto de apellido Castro, el cual abordó a su hijo cuando este volvía de comprar semitas cerca de su hogar.

'Esto pasó el 21 de noviembre de 2019. Mi hijo iba a comprar unas semitas, se demoró demasiado y cuando llegó le preguntó que le pasó. Me empezó a contar algo del hombre de la esquina y ahí se quebró, se largó a llorar. Una vez que lo tranquilicé me contó todos los detalles de que le bajó el pantalón, le tocó la cola y le quiso hacer sexo oral. Lo quería besar, le mostró videos de mujeres y de hombres homosexuales. Lo obligaba a que lo bese, él no quiso y cuando pudo logró escaparse a la fuerza', contó.

Apenas su hijo terminó de contarle todo, ella llamó al 911 por lo que un patrullero de la comisaría 2da llegó al lugar. En ese momento la mujer les señaló la casa donde vivía el responsable del abuso. Sin embargo los uniformados no podían ingresar a detenerlo ya que no contaban con una orden judicial. Esto fue aprovechado por el sujeto para fugarse de San Juan.

'Lo detuvieron en Santa Fe recién a los dos años, después de que yo aporté las pruebas. Esa misma madrugada su novia me dijo que lo corrió de la casa, agarró la perra y su madre para irse de San Juan. Se fueron a Santa Fe. En el 2021 lo detuvieron, pasaron 2 años. Yo sé de otras dos personas que no han denunciado, que las ha abusado y las ha penetrado. Fueron abusos con acceso carnal', aseguró.

Por último, cabe destacar que mientras ella hablaba con este medio, el proceso judicial comenzó y Castro terminó reconociendo haber abusado del menor. Debido a esto todo se resolvería con un juicio abreviado, donde el responsable acepta recibir una condena de 11 años y medio de prisión.