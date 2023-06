Audiencia clave por el futuro del alto funcionario judicial Mario Parisí

Este martes se desarrollaba por la mañana una nueva audiencia clave en cuanto al futuro del alto funcionario judicial Mario Parisí, acusado de violencia de género contra quien fuera su pareja.

En la jornada la jueza Celia Maldonado de Álvarez debe definir si Parisí puede acceder a un juicio de suspensión a prueba (probation) o no. Si la jueza dice que el alto funcionario judicial sí puede percibir una probation, no habría juicio y por ende no habría condena.

En lo que pudo transmitir Canal 13 se escuchó a Fernando Castro, abogado del hombre con larga trayectoria en el Poder Judicial de la provincia y ahora acusado, brindar sus argumentos. La defensa adelantó que si la jueza reconoce que por el delito que se le imputa a Parisí puede recibir una probation, ofrece un pago de $600.000 en tres cuotas para la denunciante bajo la figura de "reparación".