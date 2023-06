Tenía 87 años y lo atacaron brutalmente: dos años después el crimen sigue impune 

Este martes mantuvo una entrevista Luis Bustos, hijo de César, un jubilado de 87 años que fue brutalmente asesinado en su vivienda del barrio San Ricardo, en Rawson. En junio del 2021 lo atacaron sin piedad hasta que murió y dos años después el crimen sigue impune. Luis pidió que aparezca algún testigo que ayude a esclarecer este hecho, que por el momento no tiene detenidos.

Recordó que el día que encontró a su padre malherido, "la casa estaba toda cerrada, y emanaba mucho olor a gas. Cuando ingreso veo el calefactor roto, habían roto la cañería madre. Estaba como golpeado o cortado".

"Mi viejo estaba tirado en el pasillo. Tenía toda la cara destrozada, habían unos guantes tirados al lado de él. La mitad de su cara estaba toda lastimada y tenía un corte en la parte de atrás", dijo.

"Lo reanimamos con mi señora hasta que llegara la ambulancia. En la casa no se podía estar del olor a gas, si me demoraba un poco más la casa habría explotado", expresó Luis.

Además agregó que "en los dos meses que estuvo en el hospital tuvo una mejoría. No podía hablar, no podía escribir. Nos señalaba con sus manitos tres personas. Hasta ahora no se sabe quien es".

"Señalaba con sus manitos 3, que le habían pegado en su cabeza por plata. Él había cobrado su jubilación, mínima, el jueves anterior", dijo.

"Esperamos que la gente del barrio, porque es un lugar muy concurrido, que si alguien vio que se acerque a Tribunales y que diga 'si mirá, yo vi estas personas', que nos ayuden en eso. Porque os faltaría que alguien declare y diga 'yo vi salir a estas personas a tal hora'", explicó.

"Nosotros calculamos que sí (conocidos) la idea era matarlo a mi viejo porque si no pudieron cuando le pegaron, solamente romper una cañería de gas, cerrar las puertas y ventanas y dejar una persona que sabe que está sola, para mí es intento de homicidio", agregó Luis.

"Para mí querían borrar todo, porque mi viejo sabían quienes eran; pero tan delicado estaba él que no pudo decirnos. No teníamos fotos para mostrarle y nada, no sabíamos quien podía ser", dijo.

También, frente al hecho, dijo que "quedamos en la nada, hoy la causa está sin detenidos, mi papá no está y llamamos a la gente a ver si alguien vio algo y ayude para que el caso se pueda esclarecer".

