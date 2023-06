La mujer que murió en Rawson tenía 41 años y viajaba sola

Por la mañana de este jueves 29 de junio se produjo una nueva tragedia vial en la provincia de San Juan. El mismo se dio en el departamento Rawson cuando una camioneta colisionó con una moto en la que viajaba una mujer que lamentablemente falleció. En ese sentido se supo que la víctima tenía 41 años de edad y viajaba en soledad.

Francisco Micheltorena, fiscal a cargo de la investigación, habló con el móvil de Canal 13 desde el cruce de calles Progreso y Charcas. Allí contó todos los datos personales que han podido descubrir hasta el momento, respecto de la víctima fatal que tuvo el siniestro vial.

'La señora fallecida tenía 41 años aproximadamente, sería de apellido García. Se está tratando de establecer su nombre completo. El conductor de la camioneta es de apellido Montiveros, es un hombre joven. Se detuvo al mismo, se le leyeron sus derechos y ha designado un abogado defensor que está en el lugar del hecho, el cual se va a quedar hasta que terminen las actuaciones', expresó.

Seguidamente el fiscal mencionó que colectaron todas las pruebas posibles, para luego realizar pericias para determinar a que velocidad se movilizaban los rodados. En ese sentido reveló que la moto iba por calle Progreso hacia el este, mientras que la camioneta Dodge Ram circulaba por Charcas y terminó girando para empalmar con Progreso.

'No hay un tercer vehículo implicado, lo que si se está tomando testimonio a un automovilista que es rebasado, pero mucho antes de la encrucijada. Lo han entrevistado al conductor de este Ford Ka pero no esta involucrado. Los testimonios indican que traía el casco protector puesto la mujer. Sabemos que llevaba otro para una persona que no venía circulando con ella', sentenció.