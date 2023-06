Causa Parisí: la querella va en busca del juicio contra el alto funcionario judicial

El último martes la jueza de Garantías Celia Maldonado rechazó el pedido probation de la defensa de Mario Parisí, en el marco de la causa donde se lo acusa al alto funcionario judicial por violencia de género contra quien fuera su pareja. Así quedó cada vez más cerca de un juicio y en este marco el abogado querellante, Reinaldo Bedini, dialogó al respecto con Canal 13.

Según manifestó Bedini al móvil "se hizo lugar a lo que nosotros dijimos desde el principio. Hay una clara interpretación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en los cuales en los caso de violencia de género no se puede concluir la causa por probation porque el Estado se compromete a sancionar y a investigar todas las denuncias que hay sobre violencia de género".

"Entonces en definitiva en una causa por lesiones que no esté involucrado el contexto de género podría llegar a existir una culminación del proceso a través de probation porque en ese caso está solamente afectado el bien jurídico, la integridad física de la persona, pero en el caso de violencia de género lo que está implicado no es solamente el interés de la víctima, si no el interés del colectivo, de todas las mujeres, porque es un ataque discriminatorio. Entonces en ese caso no es factible la disposición por el Ministerio Público de la acción penal como es lo que prevé la medida alternativa de la suspensión del juicio a prueba, está expresamente prohibida, es lo que se hizo lugar, a lo que correspondía", dijo.

Además el abogado destacó que "verdaderamente está llena de planteos la causa y este planteo se terminó resolviendo después de... cuánto tiempo hace que están con el planteo de la suspensión del juicio a prueba, es complicado".

Mirá el video insertado al principio de la nota con sus declaraciones.