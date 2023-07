Nueva audiencia por Lesa Humanidad: ¿Qué dijeron los imputados en sus últimas palabras?

Este viernes se realizó una nueva audiencia por la denominada Megacausa III por delitos cometidos durante la última dictadura militar en la provincia de San Juan en la que estaba previsto que cuatro imputados den sus últimas palabras en el tramo final de la causa. En esta ocasión les tocó a Eusebio Jurczyszyn, Eduardo Cardozo, Juan Francisco Del Torchio y Marcelo López.

Jurczyszyn fue el primero e hizo una declaración breve sin agregar nasa a los que dijo su defensa en el juicio. “No voy a hacer uso de ese derecho ya que mis abogados han hecho uso de esa cuestión así que no tengo nada para decir, mis abogados ya se han explayado en ese sentido. Muchas gracias y nada más”, expresó.

En el mismo sentido Eduardo Cardozo se limitó a agradecer a su defensor, Fernández Valdez, “por el esfuerzo realizado y por la defensa con la que me ha honrado”.

Del Torchio no se explayó mucho al igual que los anteriores: mis palabras serán para agradecer a mi defensor por el esfuerzo y la entrega demostrada a lo largo de este juicio. Gracias a su apoyo sé que estuvimos muy bien representados, nada más señor presidente".

Por ultimo Marcelo López fue el que más habló desde la unidad 17 donde se encuentra alojado desde hace 9 años, “quiero hacer uso de mis últimas palabras, me dirijo a usted con el mayor respeto a la investidura, para decir mi verdad en esta oportunidad, teniendo a dios como testigo y tratando de comprender mi situación. Hace 9 años que esto procesado con prisión preventiva en una unidad carcelaria mis salud física psicológicamente se ha visto profundamente deteriorada sin tener ningún tipo de morigeración”.

Prosiguió, “Con más de 70 años no logro entender como me encuentro en esta situación, llegue a San Juan en el 76 en el RIM 22 me asirgnaron tareas algunas tareas adnimisntrativas irrelevantes para un joven sin experiencia.

También estuvieron presentes por parte del Ministerio Público Fiscal por sistema de videoconferencia del Dr Dante Vega y Andrés Rousset, por parte de las defensas Laura Olea, defensa oficial Esteban Chervin, Sandra Leveque, Gerardo Ibañez, Fernández Valdez y Martínez.

También, escucharon atentamente ortos imputados en el marco de la causa desde las Unidades Penitenciarias °17 y 34° del Servicio Penitenciario Federal, con los internos Marcelo Edgardo López en la primera y Olivera y Cardozo en la segunda.

Los imputados que estuvieron de forma virtual fueron: Eduardo Ernesto Traverso, Carlos Ángel Castro, Miguel Ángel Megías, Araldo Alfredo Medina, coronel, Rubén José Mondaca, Andrés Walter Alderete, Gustavo Adolfo Lafuente, Jorge Manuel Laiseca, Horacio Antonio Estrada y Juan Carlos Yanello.

Solo queda una audiencia para hace uso del derecho las palabras finales que será el próximo 7 de julio, en el que el tribunal también emitirá dictamen de sentencia según está previsto.