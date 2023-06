Lesa humanidad: 4 imputados darán sus últimas palabras este lunes

Este lunes 5 de junio a partir de las 14, se viene una nueva audiencia, donde otros 4 imputados podrán hacer uso de sus "últimas palabras" en el juicio por delitos de Lesa Humanidad, durante la última dictadura militar en San Juan, en la denominada Megacausa III. Los citados, que podrán ejercer este derecho, lo harán por videoconferencia como sucedió hasta el momento. Ellos son: Miguel Angel Bergonian, Gustavo Adolfo Lafuente, Juan Carlos Coronel y Ricardo Claudio Kaliciñski Hemarson.

Link para ver la audiencia de Últimas Palabras.

El pasado 19 de mayo les tocó a Eduardo Ernesto Traverso (que decidió no agregar nada a lo expuesto por su defensa durante el proceso judicial), Araldo Alfredo Medina, Jorge Manuel Laiseca y Carlos Ángel Castro. Los oradores hicieron su descargo con reclamos al Ministerio Público Fiscal a cargo de Dante Vega, aludiendo que ellos solamente estaban a cargo de tareas administrativas en aquella época.

El Tribunal Oral Federal integrado por Alberto Daniel Carelli, Gretel Diamante y Paula Marisi, estuvo presente de forma virtual, como esta previsto para este nuevo encuentro.

Este proceso tiene 35 personas acusadas, 20 de ellos con ex militares, 14 ex integrantes de la policía provincial y el ex fiscal federal Juan Carlos Yanello. Los imputados están siendo juzgados por delitos cometidos a unas 150 personas, la mayoría por hechos conocidos en los juicios anteriores y hay 15 nuevas víctimas que se sumaron.

El juicio comenzó el pasado 25 de junio de 2019 y tiene como implicados a: Andrés Walter Alderete, Alberto José Bazán, Miguel Ángel Bergounian, Eduardo Daniel Cardozo, Armando Roque Carrizo, Carlos Ángel Castro, Juan Carlos Coronel, Gustavo Ramón De Marchi, Juan Francisco Del Torchio, Horacio Antonio Estrada, Daniel Rolando Gómez, Eusebio Jurczyszyn, Ricardo Claudio Bernardo Kaliciñski, Gustavo Adolfo Lafuente, Jorge Manuel Laiseca, Marcelo Edgardo López, Araldo Alfredo Medina, Miguel Ángel Megías, Felipe Pedro Molina, Rubén José Mondaca, Carlos Alberto Olha, Jorge Antonio Olivera, Carlos Antonio Saavedra, Juan Carlos Torres, Eduardo Ernesto Traverso, Norberto José Trigo, Juan Carlos Turón, Juan Carlos Yanello.

Otros 8 fueron separados por no poder afrontar el proceso, mientras que otros 3 ya fallecieron: José Eladio Escudero(IN), Carlos López Patterson(IN), Darvin Vianor Mejías(IN), Rubén Arturo Ortega(IN), Jorge Horacio Páez Senestrani(IN), Agustín Alejandro Pereyra(IN), Eduardo Daniel Vic(IN), Adelmo Zuliani(IN), José Claudio Guzmán(SF), Osvaldo Benito Martel(SF), José Hilarión Rodríguez(SF)

Con información de https://www.lesahumanidadsanjuan.org/