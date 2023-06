La madre de la alumna abusada en Luján dijo que el colegio no colaboró y echó a sus abogados

Este lunes en la mañana la madre de la víctima de abuso dentro del Colegio de Luján dijo que no hubo colaboración del colegio para esclarecer la causa luego del abuso. A tal punto que ella tomó la determinación de identificar al presunto autor con nombre y apellido ante la prensa.

La mujer, que habló de espaldas a las cámaras para no pejudicar más a su hija, dijo que "el colegio no colaboró y no encuentro otra manera que hacer esta nota periodística como madre. No sale ningún testigo, hay una niña que vio lo que pasó y un profesor que le preguntó si estaba bien" contó, pero esos testimonios no fueron aportados formalmente. Hoy la denuncia no tiene testigos y los padres de la chica abusada se mueven en soledad con el patrocinio del abogado Guillermo Toranzo.

En cuanto al apoyo que brindó la institución educativa la señora dijo que "el colegio el único día que me citó fue cuando les dije que iba a hacer la denuncia a la justicia, después me preguntaron si sabía algo y el 25 de mayo me mandaron un mensaje diciéndome que estaban con la familia".

Destacó que cuando los abogados fueron a la escuela para interiorizarse de la situación los echaron de mala forma diciendo que no iban a dar ninguna información sobre el caso.

"Ellos saben quiénes son los niños que tienen problemas y mala conducta. El mismo colegio los sacó por atrás de la parroquia el día de la sentada para que se fueran a su casa", apuntó la mujer.

Dejó en claro que la alumna no va a volver más al Colegio Nuestra Señora de Luján después de todo lo que pasó.