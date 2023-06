Caso Bustos: este miércoles se decidirá si el cura sigue preso

Este miércoles 7 de junio se llevó a cabo una nueva audiencia en el marco de la última denuncia radicada en contra de Walter Bustos, acusándolo de un nuevo abuso. En ese sentido se informó que alrededor del mediodía se conocerá si el sacerdote seguirá o no con prisión preventiva.

Mario Panetta, fiscal a cargo del caso, habló con el móvil de Canal 13 instantes después de que finalizara esta mencionada audiencia. En ese contexto manifestó que el juez que encabeza este proceso ya definió la hora en la que resolverá si modifica o no esta medida de coerción.

'La resolución va a estar para las 12:00, lo anticipó el magistrado, así que vamos a esperar esa hora a ver que resuelve con respecto a si continúa o no la preventiva respecto a Walter Bustos. Estamos en avance permanente y constante, quedan todavía pruebas a producir así que estamos en toda esa etapa. Hasta tanto no recabemos toda la información, no vamos a hacer una evaluación', expresó.

Siguiendo en la misma línea Panetta se refirió a una de las acusaciones más graves que realizó la presunta víctima de este caso. Este sujeto aseguró que varios sacerdotes sabían sobre el supuesto abuso que él sufrió y que lo habrían amedrentado para que no dijera nada. Sobre esto, se sabe que ya fueron entrevistados algunos curas.

'Hasta el momento los sacerdotes que han sido citados han concurrido y han declarado. Hemos consultado a los testigos pertinentes sobre el tema, han brindado la información que ellos tenían. Seguimos avanzando. Esta denunciado ese momento que declaró el denunciante y nosotros estamos buscando todos los testimonios al respecto', sentenció.