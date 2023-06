El sacerdote Walter Bustos seguirá con prisión preventiva

Hace semanas el sacerdote Walter Bustos fue absuelto de uno de los abusos que se le endilgaban y a su vez recibió una condena condicional por otro. Luego de esto su defensora pidió que lo dejaran en libertad en la otra causa en la que esta involucrado, donde le ordenaron cumplir con 45 días de preventiva. Finalmente el pedido fue rechazado y el cura seguirá preso.

Sandra Leveque, abogada de Bustos, habló con el móvil de Canal 13 luego de que terminara la nueva audiencia que se realizó en el marco de la última denuncia presentada. En ese contexto el juez debía resolver si modificaba o no la medida de coerción que le había impuesto anteriormente al acusado.

'Con respecto a la preventiva oportunamente el juez de Garantías ordenó por 45 días esta medida. Interpuse la impugnación, delimitada a los argumentos que esbozaron el juez y fiscalía. Se trata de que decían que el padre Bustos podía ser condenado en la otra causa a una pena efectiva. Al ser finalmente una pena condicional ya no lo puedo hacer valer a este argumento en el Tribunal de Impugnación, por lo tanto solicité la revisión o sustitución de la medida por una menos gravosa. El juez no hizo lugar, entendiendo que no han desaparecido los argumentos', expresó.

Seguidamente Leveque brindó más información acerca de los temas que se trataron durante la audiencia. En ese sentido manifestó que ella pidió que le dieran el visto bueno para tomarle testimonio a tres personas. Las mismas estarían vinculadas al supuesto pago que recibió la presunta víctima de este caso para realizar la denuncia.

'Fiscalía, sin mucho argumento, no hizo lugar a estos tres testimonios por lo que tuve que recurrir al juez de Garantías para que evalúe esto. En la audiencia se llegó a un acuerdo con el Ministerio Público Fiscal en relación a dos testimoniales que se va a tratar que sea la defensa quien realice las entrevistas. Otro testimonio, el más importante va a ser tomado por el Ministerio Público Fiscal ordenado por el juez. Serían vinculados a un supuesto arreglo económico para que se realice esta denuncia penal', sentenció.