Lidia Chávez, entre lágrimas, dijo: "hoy me doy cuenta que no hay justicia"

Luego de que se conociera la condena a 17 años de prisión para Facundo Leiva, de 23 años, y Franco Jesús Diego, de 26, por el crimen de Braian Chávez, ocurrido en el barrio Marquesado III, la mamá de la víctima, Lidia, habló con Canal 13 llorando y dijo que "hoy me doy cuenta que no hay justicia".

"Hoy me doy cuenta que no hay justicia, pero bueno; es lo que decidieron, solo espero que Braian descanse en paz. Yo quería perpetua, tendrían que haberle dado perpetua porque lo que hicieron con mi hijo fue bastante cruel", explicó.

"Tengo un nudo y sigo con el corazón roto hasta le día de mañana que me toque partir y encontrarme con mi hijo. Me voy con la sensación amarga, quería creer en la justicia; pero me voy con la media justicia, no con la justicia entera", sostuvo.

"Ellos (por los condenados) después van a tener privilegios, van a poder salir más antes por buena conducta, cuando no la tuvieron cuando mataron a mi hijo. No es justo, quería poder decirle a otra mamá que crea en la justicia de San Juan. Hoy puedo decirles que no crean, que no hay justicia. A mi hijo nadie me lo va a traer de vuelta, ni esta condena, ni nada", expresó.

Noticias Relacionadas Crimen de Braian Chávez: Fiscalía sorprendió al pedir absolución para la acusada

"Me volvieron a matar, pensé que me iba a revivir, pero me volvieron a matar", expresó.

Mirá el video insertado al principio de la nota.