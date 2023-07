Abuso en el Colegio Luján: el martes se sabrá si el acusado queda libre

Este lunes le confirmaron a Diario 13 que la audiencia para determinar si el acusado de abusar de una alumna del Colegio Luján queda libre o continua preso se realizará el martes a las 11.

Lucas Salinas, quien lleva 20 días preso en el Servicio Penitenciario Provincial, sabrá el 11 de julio desde las 11 si recupera o no su libertad, puesto que la Justicia fijó esa fecha y hora, según contó a este medio el abogado defensor del acusado, Reinaldo Bedini.

Justamente Bedini, y la otra defensa, Paola Ibañez, solicitaron hace más de dos semanas que el juez de impugnación Benedicto Correa revea la prisión preventiva de su defendido. Para la defensa el chico debería estar en libertad o terminar de cumplir con la preventiva de dos meses en su domicilio, argumentando que la calificación de abuso sexual con acceso carnal es errónea.

Bedini señaló que la imputación es alevosa, puesto que el informe médico legista indicó que no hubo lesiones en la región genital, que los restos de sangre que fueron descubiertos en la ropa interior de la presunta víctima pertenecían a la zona de la cintura. Por todo esto, el abogado aseguró que no existió el agravante. Es decir, que no hubo acceso carnal.

Bedini sostiene que la víctima no lo identificó concretamente a su defendido. Además, señaló que si el supuesto agresor tenía anteojos de sol quiere decir que entró al año con lentes, o que la menor abusada lo reconoció así por las fotos que la mamá le mostró.