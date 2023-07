La cruel realidad detrás de la tragedia del delivery: 'Están desprotegidos'

Durante la madrugada del pasado sábado 15 de julio un repartidor de 19 años, llamado Alexander Scafide, falleció luego de ser impactado por una camioneta cuando se encontraba entregando un pedido. En ese sentido, un especialista en la materia aseguró que estos deliverys se encuentra muy desprotegidos a nivel legal ya que no se considera como una relación de dependencia.

Roberto Correa Esbry, abogado laboralista, contó en Banda Ancha cuál es la realidad en la que se encuentran los repartidores que trabajan para la conocida aplicación para móviles. Se trata de las personas que utilizan sus propios vehículos para concretar las entregas que solicitan los clientes a través de sus celulares.

'Es una situación que esta en una nebulosa desde el punto de vista jurídico, porque no tiene un marco regulatorio específico porque no hay un convenio colectivo de trabajo. Inclusive la misma empresa no los reconoce como trabajadores en relación de dependencia. Los trata como trabajadores autónomos donde facturan sus servicios a través del monotributo. Está en una situación de desprotección desde la seguridad social', explicó.

Siguiendo en la misma línea recalcó que, si bien para él si existe esta relación laboral, a pesar de que utilicen un uniforme con el logo de la empresa hay personas que consideración que esto sigue sin representar la dependencia. Básicamente existen argumentos para sostener ambos pensamientos.

'Hay una situación particular. Yo como abogado laboralista si considero que hay relación de dependencia, por las características en las cuáles se presta el servicio. Hay una prestación de servicio eso es real, pero la empresa considera que se da bajo la figura de autónomo. Esto se debe a que el trabajador no cumple un horario específico y pone su vehículo a disposición de la empresa. La firma considera que no hay una relación laboral. Tienen un régimen disciplinario', manifestó.

Posteriormente, Esbry recordó uno de los únicos antecedentes que se han registrado en el país acerca de castigos para esta firma. Se trata de un caso donde en Buenos Aires, Pedidos Ya debió pagar una cifra importante de dinero.

'Pedidos Ya esta en el país desde 2014 aproximadamente y empezó a tener auge en épocas de pandemia. En los conflictos se pueden intervenir a través del organismo laboral. En Buenos Aires se le aplicó una multa millonaria a la empresa, porque se relevaron 170 trabajadores aproximadamente y el Ministerio de Trabajo les aplicó una multa que fue confirmada por la Justicia Laboral. Es decir que se consideró que había relación de trabajo a través de un fallo', recordó.

Por último, el entrevistado contó qué debería ocurrir en San Juan para que esto cambie. Aseguró que la Subsecretaría de Trabajo debería intervenir intimando a la empresa para que entregue la nómina de trabajadores que tiene en la provincia. Allí deberían analizar cada uno de los casos y aplicar una sanción si hay casos de fraude laboral.