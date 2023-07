Investigan la muerte de un hombre al que le colocaron insulina sin ser diabético

En medio de una acusación por presunta mala praxis en el Cimyn luego de la muerte de una niña, otra grave situación comenzó a investigarse en San Juan. Se trata de la muerte de un hombre al que le colocaron insulina en una conocida clínica, cuando esta persona no era diabética ni realmente requería esta hormona.

Según lo que pudo averiguar Canal 13, todo comenzó el pasado sábado 8 de julio. En ese momento Hugo César Sanguinetti de 75 años fue ingresado en la Clínica Santa Clara, ya que presentaba una neumonía adquirida en sociedad. Él presentaba un cuadro complicado ya que era fumador, motivo por el cual los especialistas decidieron internarlo.

Al día siguiente, el domingo 9 de julio a las 20:00, desde el establecimiento médico notificaron a las hijas del paciente que lamentablemente su padre había fallecido. Luego de esto el cuerpo sin vida de Sanguinetti fue trasladado hasta la morgue judicial, donde un médico forense realizó la autopsia.

Justamente en ese contexto fue que el forense detectó algo que le llamó la atención e inmediatamente informó de esto a la UFI Delitos Especiales. Se trataba de que el hombre murió por un ataque hipoglucémico. Lo sorpresivo es que esto le ocurrió porque se le administró insulina, cuando este hombre no era diabético.

A partir de ahí las autoridades comenzaron a colectar diferentes pruebas, además de la propia autopsia. Sin embargo este caso todavía no se formaliza. Lo que se sabe hasta el momento es que el último avance se dio el pasado martes 18 de julio, cuando las hijas del difunto pudieron declarar. Allí terminaron de confirmar que su padre no tenía diabetes y no debía tomar ningún remedio vinculado a esta enfermedad.