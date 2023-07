Semana clave para el caso de presunto abuso en el ENI de Pocito

La primera semana de julio tendrán días claves para el caso de presunto abuso en el ENI Nº76 de Pocito, que tiene en la mira a una maestra por cinco denuncias. Tras la declaración en Cámara Gesell de tres de los cinco alumnos de la docente, el lunes y el miércoles se realizarán las audiencias videograbadas, para que ANIVI presente los informes en la Justicia, para que se determine si se inicia una investigación o desestiman el caso.

En la actualidad la docente se encuentra separada de su cargo de titular en el jardín pocitano, y con orden de restricción a las viviendas de las presuntas víctimas. Luego de que se completen las testimoniales, será el tiempo de peritaje de una computadora, un pendrive y un celular que le secuestraron a la acusada en un allanamiento en su casa.

El viernes 30 de junio estaban previstas que se realicen dos Cámaras Gesell a dos presuntas víctimas y alumnas de la maestra jardinera acusada de abuso. La primera audiencia videograbada pactada para las 15 no pudo realizarse porque la niña no quiso entrar a la sala sin su mamá, y se pasó para el lunes 3 de julio a las 18 horas. Pero la de la 19, si se realizó, y fue gracias a que se dio una situación particular en el marco de la naturaleza de una testimonial.

En diálogo con Diario 13, la defensa Sandra Lebeque contó que permitieron que la niña ingrese a la sala acompañada con su madre, con la condición de que esta no hable para que no interfiera en la declaración de la pequeña. Esta situación anormal fue concedida por la letrada buscando que se agilice la etapa de estas testimoniales. La abogada volvió a señalar que la docente quiere que todo se resuelva lo más rápido posible.

En cuanto a la declaración de la niña, Lebeque señaló que 'no fue del todo clara', y que, si bien la presencia de la madre puede haber inferido en su declaración, la idea es avanzar con las testimoniales, a sabiendas que después será el turno de las pericias psicológicas.

En cuanto a las dos declaraciones que se realizarán la semana que viene, la defensa no descartó que esta situación se repita. Es decir, que en las dos audiencias videograbadas que faltan realizarse, permitan que alguno de los padres entre a la sala con su hija. Claro, con la condición inobjetable de que no emitan palabra alguna para que no interfieran en lo que declaren sus hijas.

Cabe recordar, que el miércoles 28 de junio en la primera Cámara Gesell ocurrió la misma situación con otro alumno de la maestra y presunta víctima. En este caso, esta audiencia pasó para el miércoles 5 a las 17.

Este mismo viernes, pero en horas de la mañana, la fiscal Valentina Bucciarelli confirmó al móvil de Canal 13 que el jueves 29 de junio se llevaron a cabo dos audiencias videograbadas, ‘Se realizaron sin ningún tipo de inconvenientes, y en el día de la fecha la intención ha sido fijar las otras dos videograbadas que estaban previstas. Tenemos en cuenta que son niños muy pequeños esto ya lo sabíamos’, dijo.

Incluso agregó: ‘Sin perjuicio de ello, el Ministerio Público Fiscal intenta llevarlos a audiencias videograbadas porque son una prueba fundamental, cada niño es diferente al otro por lo cual algunos se expresan de un modo más comprensible y otros no’.

‘De modo que es fundamental esperar a los informes de las profesionales en psicología para poder entender y comprender sobre la valoración que ellas hacen en cuanto a sus testimonios’, se explayó Bucciarelli.