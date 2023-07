Le pegó a su ex con un palo y la amenazó de muerte, pero no irá al Penal

Una situación llena de violencia vivió una mujer y su padre el pasado 23 de enero de este año, en manos de su ex pareja. En un juicio abreviado, este jueves, condenaron al agresor a 8 meses de prisión condicional y le prohibieron el acercamiento hacia las víctimas, por el delito de lesiones leves agravadas por el vínculo en contexto de violencia de género.

La pesadilla para esta mujer comenzó el 23 de enero de este año, cuando Cristian Sebastián Vargas llegó a la casa de su ex pareja, quien se encontraba con un amigo. La víctima detalló que su ex ingresó a la fuerza, comenzaron a discutir, pero a los minutos, por un llamado al 911, llegó al Policía quien detuvo al sujeto.

Ese mismo día, pero en la noche, la mujer llegó en compañía de su padre a la casa de su ex, a recoger a sus dos hijas en común. A pesar de contar con compañía, la damnificada comenzó a recibir golpes con un palo por parte de su ex pareja, que también le pegó a su ex suegro y le rompió la ventanilla delantera izquierda.

En medio de las furiosas agresiones, el sujeto amenazó de muerte a su ex y su padre. ‘No me importa nada, te voy a matar, te voy a dar un tiro en la cabeza’, le gritó a su ex pareja, que terminó con lesiones.

Por este hecho, fue que la Justicia condenó a Sebastián Vargas a 8 meses de prisión condicional por el delito de lesiones leves agravadas por el vínculo en contexto de violencia de género además de amenazas simples.