Cómo sigue la investigación del caso de Abigail, la nena que murió en el Cimyn

La trágica muerte de Abigail Lucero, la niña de nueve años que falleció en el sanatorio Cimyn, sigue conmocionando a la comunidad. Por ello el abogado de la familia, Cesar Jofre, charló con el móvil de Canal 13 y dio detalles del avance de la causa. Esto seda en una jornada agitada donde varias personas se han congregado frente al Poder Judicial para pedir justicia.

De acuerdo con lo que dio a conocer el abogado, el último martes se llevó a cabo el allanamiento en el sanatorio donde falleció la pequeña. Cabe recordar que la familia señala que hubo un caso de mala praxis que llevo a la muerte de la menor. En este marco, el letrado mencionó que la fiscalía ha dispuesto una investigación bastante profunda. "Esta investigación ha consistido en recibir los testimonios, en producir el allanamiento en el centro asistencial, como también recabar las cámaras internas y externas y también todo tipo de documentación en donde se acredita de alguna manera lo que la mamá de Abigail viene gritando", aludió el profesional del derecho.

A ello sumó que se esta investigando este posible caso de mala práctica médica, aunque todavía no se formaliza. "Debo decir que ante el testimonio de la mamá, el desespero que ella vivió en estas tres visitas al nosocomio,, lleva a dar a entender que habría contenido de negligencia en parte de algo profesional de la salud", mencionó el letrado.

Además remarcó que a partir del testimonio de la madres: "se entiende que no se le hicieron los chequeos". Entonces, dijo: "la mamá me dijo que en ningún momento se le tomó el oxígeno, no se le revisaron los pulmones, no se le hizo una placa". Aunque para poder avanzar, mencionó que deben esperar a la formalización de la causa.