Las familias de víctimas de femicidio están indignadas por las salidas de condenados para trabajar. En ese marco, mantuvo una entrevista vía telefónica por Banda Ancha Sandra Rojas, mamá de Cristina Olivares.

Visiblemente dolida ante la posibilidad de que el femicida de su hija, Miguel Ángel Palma, quien cumple cadena perpetua pueda recibir el permiso para ir a trabajar afuera del Servicio Penitenciario, expresó su malestar y dijo que "hasta que se me cierren los ojos voy a luchar por la memoria de mi hija, no van a burlarse".

"Estoy muy mal, levantándome con ganas de hacer las cosas en mi casa y escuchar esa noticia de que les van a dar ese privilegio, que salgan. Encima son para ir a escuelas, imaginate como se me pone mi corazón, sabiendo que va a ir a escuela. Tengo dos niños que van a escuela. Y él sabe como son las cosas, porque están más informados que nosotros allá adentro, imaginate que elija la escuela donde van mis niños", expresó Sandra.

Miguel Ángel Palma, condenado por el femicidio de Cristina.

"Estoy cansada de la justicia, que nos hagan injusticia a nosotras, porque no podemos descansar, no podemos estar tranquilas,. Ahora como voy a estar sabiendo que ellos tienen su condena, mataron a un ser humano, a mi hija hace 12 años que todavía la lloro, que la sufro porque no puede criar a sus niños", expresó la mamá de Cristina.

"A él le van a dar el privilegio de salir, ¿a vos te parece justo?, no, no me parece justo, se burlan día a día. Ellos siempre tienen los privilegios y nosotros que somos quienes sufrimos las pérdida, nos castigan", manifestó Sandra dolida por la situación.

"Yo estoy acá de pie y voy a luchar hasta que se me cierren los ojos, voy a luchar por la memoria de mi hija. Nadie más se va a burlar de ella, ya se burlaron haciendo lo que le hicieron, pero nadie más se va a burlar de mí, de mis nietos, ni de mi hija. ¿Pero qué hago contra personas que pueden más que yo?, nada más que quejarme, salir, hacer piquetes, que me escuchen", dijo.

Mirá el video insertado al principio de la nota con la entrevista que brindó Sandra.