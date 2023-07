Un sanjuanino de 81 años fue denunciado de abusar de su nieta de 3 años

Un abuelo de 81 años, residente en Rawson, ha sido denunciado por su exnuera y ahora está siendo investigado por el presunto abuso sexual de su nieta de 3 años. El hombre mayor se encuentra actualmente en libertad, pero se le ha prohibido acercarse a la denunciante y a la supuesta víctima. El caso fue formalizado este martes en una audiencia presidida por la jueza de garantías María Gema Guerrero, en la que el anciano fue imputado por el delito de abuso sexual simple, agravado por la guarda y el vínculo.

La denuncia fue presentada el pasado 29 de junio, pero la audiencia de formalización tuvo lugar recién este martes. Según la denunciante, el 27 de junio notó sangre en la ropa interior de su hija de 3 años mientras la lavaba. Al preguntarle a la niña qué había sucedido, ella respondió que su abuelo, a quien llama "Tata", la había tocado. La mujer asumió que el hombre mayor habría abusado de la niña durante los días que ella y su hermano se quedaron en la casa de sus abuelos paternos en Rawson.

El caso presenta dudas ya que el informe médico no mostró lesiones físicas en la niña. Por otro lado, el anciano negó haber abusado de su nieta durante su declaración: "No sé por qué me hizo esto (refiriéndose a la denuncia). Yo he criado a los niños y ahora ensucia el apellido de la familia. Nunca he tenido problemas de ningún tipo. Soy un hombre de trabajo. No entiendo, me castiga a mí porque se separó de mi hijo", expresó el anciano, cuya identidad no se revela para proteger a la presunta víctima.

La jueza Guerrero otorgó un plazo de 1 año para la investigación penal preparatoria, en respuesta a la solicitud del Ministerio Público Fiscal. Mientras tanto, el imputado continuará en libertad con la restricción de no acercarse a la denunciante ni a la supuesta víctima. El caso continuará siendo investigado para esclarecer los hechos y determinar la verdad detrás de la denuncia.