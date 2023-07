Estas son las penas que podrían recibir los imputados por crímenes durante la dictadura en San Juan

Este viernes la provincia de san Juan será testigo de un fallo histórico por el Juicio de la Megacausa III por delitos de lesa humanidad en la última dictadura militar en San Juan. El escenario volverá a ser el edificio central de la Universidad Nacional de San Juan a partir de las 14.

Se trata de un proceso que lleva más de tres años por hechos cometidos entre los años 1974 y 1983 que involucra 6 causas y que tiene 35 acusados: 20 ex militares; 14 ex integrantes de la policía provincial y el ex fiscal federal Juan Carlos Yannello. Sobre este último pesan 78 acusaciones entre homicidios, privaciones ilegitimas, abusos sexuales y robo.

Desde la defensa, ejecutada por Sandra Leveque se pidió en la etapa de alegatos, (antes de las 'últimas palabras', etapa que también finalizará este viernes), que se atenué la pena, a la calificación que tuvo en el inicio del proceso que después se modificó en la Cámara de Apelaciones de Mendoza. Según había expresado a Diario 13, los hechos por los que se le acusa, habrían acaecido meses y años antes de que fuese designado como fiscal y la imputación se le hace sobre esa investidura. Esto también tendrá su resolución en esta jornada.

Solo 24 de los imputaros han recibido pedidos de condena, de los cuales dos no fueron acusados y el resto no terminó el juicio ya que fallecieron antes.

Cabe destacar que para este proceso se sumaron 15 nuevas víctimas totalizando unas 150 en total, de las cuales 22 se encuentran desaparecidas y 6 fueron ejecutadas en la causa "Fusilameintos2.

De esta manera, el tribunal conformado por Paula Marisi, Alberto Carelli y Gretel Diamante definirán sobre el pedido del fiscal Dante Vega, que solicitó pedidos de prisión perpetua para la llamada "Patota del RIM 22" para Gustavo Ramón Demarchi; Jorge Antonio Olivera; Daniel Rolando Gomez; Eduardo Daniel Cardoso; Juan Francisco dellTorchio; Juan Carlos Coronel. También se suma otro pedido semejante para el policía Miguel Angel Mejías.

Hay otros pedidos de condena para los policías Carlos Angel Castro, 15 años; Horacio Antonio Estrada 10 años y Araldo Alfredo Medina 8 años y seis meses.

También para los efectivos Eduardo Ernesto Traverso 9 años; Gustavo Adolfo Lafuente 8 años; Ricardo Claudio Kaliciñski,7 años y 6 meses- El fiscal Dante Vega pidió para Marcelo Edgardo Lopez, 17 años; para Miguel ángel Berguñan, 9 años; para Jorge Manuel Laiseca, 7 años; para Eusebio Jurczyszyn, 20 años; para Carlos Antonio Saavedra 7 años y 6 meses; para Juan Carlos Turón, 9 años y 6 meses; paraAndres Walter Alderete, 11 años; Felipe Pedro Molina, 9 años; Ruben Jose Mondaca 9 años y 6 meses y Norberto Jose Trigo, 10años.

