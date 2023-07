No devolverán los dólares que Parisí le entregó a su ex para que no lo denuncie

Mario Parisí, el ex funcionario judicial acusado de atacar a su ex mujer.

Al comienzo de esta semana se dio a conocer la información de que la defensa de Mario Parisí realizaría un insólito pedido a la jueza Maldonado. Se trataba de que le devolvieran al ex funcionario judicial los dólares que le ofreció a su ex pareja para que no lo denuncie. Esto efectivamente sucedió y la magistrada lo rechazó.

Puntualmente se trata de unos 4200 dólares, 2.070.600 de pesos argentinos al cambio actual, que le habrían entregado a la denunciante. El dinero llegó a manos de esta mujer por parte de Jorge Luis Gil y Juan Pablo Ortega, amigos del sujeto que esta acusado de propinarle una brutal golpiza.

La defensa de Parisí le pidió a Celia Maldonado, jueza a cargo del caso, que le devolvieran ese dinero que quedó al cuidado del Poder Judicial. Sin embargo, según lo que informó el medio Diario de Cuyo, en la audiencia que se llevó a cabo este miércoles la magistrada habría rechazado esta insólita solicitud.