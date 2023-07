Según la defensa de la maestra acusada ninguno de los niños la inculpó

Este miércoles culminaron las Cámaras Gesell por el caso de los presuntos abusos de alumnas y un alumno en el ENI de Pocito que tiene como acusada a una maestra de la institución. Según contó a Diario 13, Sandra Leveque, quien lleva adelante la defensa de la docente, la última declaración fue favorable para su defendida, puesto que la niña no dio indicio alguno de una situación de abuso.

Con esta testimonial, ya se completaron las cinco audiencias videograbadas que se habían solicitado hacer a las presuntas víctimas Leveque precisó que la declaración del lunes 3 de julio de una de las pequeñas alumnas de la maestra no describió situación alguna que implique un abuso. Pero si la menor describió una situación que se habría dado en el interior del baño con ella y otra maestra, pero las mamás observaron lo que estaba ocurriendo y alertaron a la docente.

El viernes 30 de junio se realizó la tercera Cámara Gesell en la cual se dio bajo una situación inusual, porque la niña entró a la sala acompañada de su madre, puesto que no quería hacerlo sola. La defensa y fiscalía de ANIVI se pusieron de acuerdo y permitieron que así sea, con la condición de que la mamá no hable para no interferir en la declaración de su hija. En este sentido, Lebeque señaló que permitió para acelerar los plazos, puesto que la maestra le pidió que todo sea lo más rápido posible.

Según la defensa, en su testimonial la niña no describió situación alguna que complique a la maestra. En tanto, ese mismo viernes, pero en horas de la mañana, la fiscal Valentina Bucciarelli confirmó al móvil de Canal 13 que el jueves 29 de junio se llevaron a cabo dos audiencias videograbadas, ‘Se realizaron sin ningún tipo de inconvenientes, y en el día de la fecha la intención ha sido fijar las otras dos videograbadas que estaban previstas. Tenemos en cuenta que son niños muy pequeños esto ya lo sabíamos’, dijo.

Incluso agregó: ‘Sin perjuicio de ello, el Ministerio Público Fiscal intenta llevarlos a audiencias videograbadas porque son una prueba fundamental, cada niño es diferente al otro por lo cual algunos se expresan de un modo más comprensible y otros no’.

‘De modo que es fundamental esperar a los informes de las profesionales en psicología para poder entender y comprender sobre la valoración que ellas hacen en cuanto a sus testimonios’, se explayó Bucciarelli.

Un dato a tener en cuenta, es que en las tres últimas Cámara Gesell las niñas que declararon lo hicieron en compañía de su mamá. La temprana edad de las presuntas víctimas hizo que no quisieran entrar a la sala solas, por lo que las partes se pusieron de acuerdo para permitir la situación atípica.

Terminadas las cinco audiencias videograbadas será el turno del peritaje a los elementos que le secuestraron a la docente en el allanamiento. El jueves se realizará la apertura de sobres donde está el celular, la computadora y los dos pendrives que le incautaron a la maestra en el operativo.

Lebeque resaltó que, tras tener los resultados de estas pericias, que estarían en una semana, debido a que el juez de la causa pidió que se haga lo más rápido posible, se evaluara la realización de pericias psicológicas. Aunque luego señaló: ‘Es muy probable que se hagan estas últimas pericias para darle mayor seguridad a los padres’, cerró.