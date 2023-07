Condenaron a perpetua a Juan Carlos Yannello por delitos de lesa humanidad

Este viernes la provincia de San Juan fue testigo de una jornada histórica en el marco del tercer megajuicio por delitos de lesa humanidad durante la dictadura militar en San Juan. En este proceso se esperaba la condena para 24 acusados entre ex policías, ex militares y también el ex fiscal federal Juan Carlos Yannello, quien recibió la condena a cárcel perpetua. Otros seis acusados, también recibieron la misma pena.

El acusado se excusó de la participación por una reciente intervención quirúrgica, y en su representación estuvo su abogada, Sandra Leveque.

El tribunal conformado por Paula Marisi, Alberto Carelli y Gretel Diamante dictaminó: “Homicidio doblemente agravado artículo 80 inciso 2 y 6, por 13 hechos en concurso material, tormento agravado por la concisión de detenidos políticos y privación ilegítima de la libertad abada por mediar violencia o amenazas y por durar más de un mes. Privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencia o amenazas, violación agravada, abuso sexual agravado, robo y autor del delito previsto en el artículo 274: El funcionario público que, faltando a la obligación de su cargo, dejare de promover la persecución y represión de los delincuentes, será reprimido con inhabilitación absoluta de seis (6) meses a dos (2) años, a menos que pruebe que su omisión provino de un inconveniente insuperable”. En cambio fue absuelto por la acusación de robo en perjuicio de Oscar Enrique Gambeta por falta de acusación fiscal.

Previo, se rechazó el pedido de su abogada Sandra Leveque en la etapa de alegatos que se atenué la pena, a la calificación que tuvo en el inicio del proceso que después se modificó en la Cámara de Apelaciones de Mendoza. Según había expresado a Diario 13, los hechos por los que se le acusa, habrían acaecido meses y años antes de que fuese designado como fiscal y la imputación se le hace sobre esa investidura.