Juicio por lesa humanidad: Estrada y Olivera decidieron no dar sus palabras finales

Pasadas las 15 horas de este viernes, comenzó el tercer juicio de lesa humanidad, que ya está llegando a su fin. Este es un día clave, ya que se conocerán los veredictos hacia los imputados. El mismo se dará a conocer a las 17:30 horas. Este juicio se realiza en el marco de las torturas y vejámenes que hubo en la última dictadura militar.

En los momentos previos a que el Tribunal Oral Federal de San Juan diera a conocer su fallo, los imputados Jorge Antonio Olivera y Horacio Antonio Estrada tenían el derecho a defenderse y dar sus últimas palabras, pero ambos decidieron permanecer en silencio hasta conocer el veredicto. Olivera se encamina a recibir su tercera condena por lesa humanidad.

¿Qué se Juzga?

Se trata de un proceso que lleva más de tres años por hechos cometidos entre los años 1974 y 1983 que involucra 6 causas y que tiene 35 acusados: 20 ex militares; 14 ex integrantes de la policía provincial y el ex fiscal federal Juan Carlos Yannello. Sobre este último pesan 78 acusaciones entre homicidios, privaciones ilegitimas, abusos sexuales y robo.

Para este proceso se sumaron 15 nuevas víctimas totalizando unas 150 en total, de las cuales 22 se encuentran desaparecidas y 6 fueron ejecutadas en la causa "Fusilamientos”.

¿Qué pide el fiscal Dante Vega?

Solo 24 de los imputaros han recibido pedidos de condena, de los cuales dos no fueron acusados y el resto no terminó el juicio ya que fallecieron antes.

De esta manera, el tribunal conformado por Paula Marisi, Alberto Carelli y Gretel Diamante definirán sobre el pedido del fiscal Dante Vega, que solicitó pedidos de prisión perpetua para la llamada "Patota del RIM 22" para Gustavo Ramón Demarchi; Jorge Antonio Olivera; Daniel Rolando Gómez; Eduardo Daniel Cardoso; Juan Francisco dellTorchio; Juan Carlos Coronel. También se suma otro pedido semejante para el policía Miguel Ángel Mejías.

A esto se lo suma otra perpetua para el ex fiscal federal Juan Carlos Yannello, sobre este último pesan 78 acusaciones entre homicidios, privaciones ilegitimas, abusos sexuales y robo.

Hay otros pedidos de condena para los policías Carlos Ángel Castro, 15 años; Horacio Antonio Estrada 10 años y Arnaldo Alfredo Medina 8 años y seis meses.

También para los efectivos Eduardo Ernesto Traverso 9 años; Gustavo Adolfo Lafuente 8 años; Ricardo Claudio Kaliciñski,7 años y 6 meses- El fiscal Dante Vega pidió para Marcelo Edgardo López, 17 años; para Miguel ángel Berguñan, 9 años; para Jorge Manuel Laiseca, 7 años; para Eusebio Jurczyszyn, 20 años; para Carlos Antonio Saavedra 7 años y 6 meses; para Juan Carlos Turón, 9 años y 6 meses; para Andrés Walter Alderete, 11 años; Felipe Pedro Molina, 9 años; Rubén José Mondaca 9 años y 6 meses y Norberto José Trigo, 10años.