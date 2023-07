Lesa humanidad: la defensa oficial criticó la manera en que se usó la prisión preventiva

Este viernes la provincia fue testigo de una jornada histórica en el marco del tercer megajuicio por delitos de lesa humanidad durante la dictadura militar en San Juan. En este proceso se esperaba la condena para 24 acusados entre ex policías, ex militares de los cuales 6 recibieron prisión perpetua, más otra pena semejante para el ex fiscal federal Juan Carlos Yannello.

Esteban Chervin, por parte de la defensa oficial se mostró conforme con el fallo en el que también tuvo penas más bajas. “Hoy escuchamos una decisión en algunos casos absolvieron, no sabemos los motivos, entendemos que habrán seguido algunos de los razonamientos que nosotros exteriorizamos en alguno de los casos”.

“En algunos casos nos vamos con un sabor amargo, agradecer a los asistidos que confiaron el Ministerio Público de la defensa, somos cuatro abogados. Con mucho esfuerzo nos hemos hecho cargo de una tarea titánica, que fue asistir a la gran mayoría de las personas que estuvieron involucrados en este juicio que fue tan largo”, expresó.

Acto seguido cuestionó, “a mi modo de ver, a veces las decisiones jurisdiccionales, como en otras oportunidades no siguen los estándares que uno quisiera y en otros casos, quizás nosotros nos equivocamos”.

Finalmente dijo: “Nuestro rol principal es defender los intereses de las personas que están sometidas a un proceso, cualquiera sea la persona y cualquiera sea la acusación. Defender la dignidad de las personas y los derechos de cualquier persona que esté sometida a un proceso judicial”.