Los acusados de delitos esperaron la condena entre charlas, risas y el celular

Este viernes 7 de julio se llevó a cabo un juicio histórico por Lesa Humanidad en la provincia. El mismo se inició pasadas las 15, y luego pasó a un cuarto intermedio. Fue en la vuelta del mismo que se dio una situación particular con los acusados.

Los imputados por graves delitos de Lesa Humanidad esperaron sus respectivas condenas entre charlas entre ellos y sus familiares, risas, uso del celular y chupetín. Además de esto, uno de los imputados que siguió las alternativas por Zoom se quejó por la demora, puesto que estaba previsto que la audiencia se retomara a las 17:30, pero pasadas las 18 no había señales de los jueces.

Pasadas las 15 horas había comenzado el tercer juicio de lesa humanidad, que ya está llegando a su fin. Este es un día clave, ya que se conocerán los veredictos hacia los imputados. En los momentos previos a que el Tribunal Oral Federal de San Juan diera a conocer su fallo, los imputados Jorge Antonio Olivera y Horacio Antonio Estrada tenían el derecho a defenderse y dar sus últimas palabras, pero ambos decidieron permanecer en silencio hasta conocer el veredicto. Olivera se encamina a recibir su tercera condena por lesa humanidad.

¿Qué se Juzga?

Se trata de un proceso que lleva más de tres años por hechos cometidos entre los años 1974 y 1983 que involucra 6 causas y que tiene 35 acusados: 20 ex militares; 14 ex integrantes de la policía provincial y el ex fiscal federal Juan Carlos Yannello. Sobre este último pesan 78 acusaciones entre homicidios, privaciones ilegitimas, abusos sexuales y robo.

Para este proceso se sumaron 15 nuevas víctimas totalizando unas 150 en total, de las cuales 22 se encuentran desaparecidas y 6 fueron ejecutadas en la causa "Fusilamientos”.

¿Qué pide el fiscal Dante Vega?

Solo 24 de los imputaros han recibido pedidos de condena, de los cuales dos no fueron acusados y el resto no terminó el juicio ya que fallecieron antes.

De esta manera, el tribunal conformado por Paula Marisi, Alberto Carelli y Gretel Diamante definirán sobre el pedido del fiscal Dante Vega, que solicitó pedidos de prisión perpetua para la llamada "Patota del RIM 22" para Gustavo Ramón Demarchi; Jorge Antonio Olivera; Daniel Rolando Gómez; Eduardo Daniel Cardoso; Juan Francisco dellTorchio; Juan Carlos Coronel. También se suma otro pedido semejante para el policía Miguel Ángel Mejías.

A esto se lo suma otra perpetua para el ex fiscal federal Juan Carlos Yannello, sobre este último pesan 78 acusaciones entre homicidios, privaciones ilegitimas, abusos sexuales y robo.

Hay otros pedidos de condena para los policías Carlos Ángel Castro, 15 años; Horacio Antonio Estrada 10 años y Arnaldo Alfredo Medina 8 años y seis meses.

También para los efectivos Eduardo Ernesto Traverso 9 años; Gustavo Adolfo Lafuente 8 años; Ricardo Claudio Kaliciñski,7 años y 6 meses- El fiscal Dante Vega pidió para Marcelo Edgardo López, 17 años; para Miguel ángel Berguñan, 9 años; para Jorge Manuel Laiseca, 7 años; para Eusebio Jurczyszyn, 20 años; para Carlos Antonio Saavedra 7 años y 6 meses; para Juan Carlos Turón, 9 años y 6 meses; para Andrés Walter Alderete, 11 años; Felipe Pedro Molina, 9 años; Rubén José Mondaca 9 años y 6 meses y Norberto José Trigo, 10 años.