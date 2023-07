Rubén Mondaca: ‘Yo solo atendía en Mesa de Entradas en la Central’

Este viernes finalizó el tercer mega juicio por Lesa Humanidad en la provincia. En el mismo, hubo condenados y absueltos, Dentro de los condenados está el ex miembro de la Policía de San Juan, Rubén Mondaca, quien fue condenado a 7 años y 6 meses de prisión efectiva por delitos cometidos durante la última Dictadura Cívico Militar.

Tras escuchar la larga sentencia, y en específico su pena, Mondaca dijo al móvil de Canal 13: ‘Yo solo atendía en Mesa de Entradas en la Central’. Luego agregó que se va conforme porque tiene otra instancia y en ahí seguirá confiando en la Justicia.

Cuando le consultaron porqué terminó involucrado en la causa, el ex policía contestó: 'Me involucran sin muchos elementos, pero sí tienen que tratar de evaluar y llegar a una conclusión. Es una cuestión que uno siempre debe cumplir órdenes en una institución militar como lo es la Policía, por lo que uno está sujeto. Lo que ocurre es que son problemas que se suscitan nada más'.

Luego Mondaca contó que su rol era encargado de mesa de entrada de la planta alta de la Central de Policía, y que esa oficina no es operativa. Además, destacó que no le hizo mal a nadie, no detuvo a nadie, no realizó ningún procedimiento ni llevó a cabo ninguna privación ilegítima de la libertad, ya que no dependía de él, porque fue un oficial subalterno en el año 1975, por lo que no estuvo durante la dictadura.