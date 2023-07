Sentencia histórica: condenaron a perpetua a 7 represores

megajuicio por delitos de lesa humanidad durante la dictadura militar en San Juan. En este proceso se esperaba la condena para 24 acusados entre ex policías, ex militares de los cuales 6 recibieron prisión perpetua, más otra pena semejante para el ex fiscal federal Juan Carlos Yannello.

Estas son las condenas perpetuas para la denominada “Patota del RIM 22”: Jorge Olivera, Daniel Rolando Gómez, Juan Francisco dellTorchio; Eduardo Daniel Cardozo, Miguel Ángel Mejías, Juan Carlos Coronel. La otra perpetua fue para el ex fiscal federal por 78 hechos entre homicidios, privaciones ilegitimas, violación, abuso sexual y robo.

Hay otros pedidos de condena para los policías Carlos Ángel Castro, 15 años; Horacio Antonio Estrada 10 años y Arnaldo Alfredo Medina 8 años y seis meses.

8 Eusebio Jurczyszyn 12 años de prisión

9 Marcelo Edgardo López 10 años

10 Andrés Walter Alderete 8 años 6 meses

11 Rubén José Mondaca 7 años de prisión 6 meses

12 Arnaldo Alfredo Medina 7 años

13 Eduardo Ernesto Traverso 6 años y seis meses

14 Jorge Manuel Laiseca 5 años

15 Juan Carlos Turón 4 años de prisión

Los absueltos fueron:

Carlos Alberto Pla, Norberto José Trigo, Miguel ángel Berguñan, Carlos Ángel Castro, Horacio Antonio Estrada, Gustavo Adolfo Lafuente, Ricardo Claudio Kaliciñski. Se dispuso la inmediata libertad de Carlos ángel Castro y trigo