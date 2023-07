Víctor Carbajal: “Que quede en la memoria de la gente y que el ‘Nunca Más’ sea para siempre”

Víctor Carbajal, víctima de la última dictadura militar en San Juan y hermano del secuestrado, torturado y asesinado Alberto Carbajal, habló con Diario 13 en el marco del dictamen de sentencia para 24 ex militares, ex policías y el ex fiscal federal Juan Carlos Yannello. “Que quede en la memoria de la gente y que el ‘Nunca Más’ sea para siempre”, expresó al termino del proceso en el que hubo 8 condenas a perpetua y otras penas más.

Y aunque califico este momento como “una caricia al alma”, aseguró que aún queda una tortura permanente por los cuerpos que no se saben dónde están. “Cuando le di declaración, dije que eran unos canallas que ni siquiera tenían la humanidad de decir la verdad a los familiares, a las madres, a los hermanos de los desaparecidos”.

Aunque en su caso, asuró que tuvieron “suerte”: “mi hermano murió en la tortura y comentaban en el penal de Chimbas, se supo ahí nomás. Inventaron un suicidio, pero tuvimos una ventaja. Yo comprendo a los familiares, no tener la certeza, no tener un rincón donde ir a llorar es una barbaridad criminal de estos genocidas”.

Por otro lado aseguró que hechos como estos renuevan la confianza en la justicia como ejemplo internacional de avance en materia de derechos humanos. Pero aseguró que en algún momento pensó que nunca se llegaría a esta instancia, “La primera rendija para los juicios fue los juicios de la verdad, que los inició el doctor Alfonsín. Esos juicios no produjeron nada, pero estaba la intención de jugar. Posteriormente, cuando se anula la Ley de Obediencia de Vida y Punto Final, que la anula el presidente Kirchner, junto con la resolución de formar los tribunales orales y generales nos pusimos todos a trabajar”, dijo y agregó, " y se viene el proceso ha sido lento, ha sido fundamental para el conocimiento total de lo que pasó en nuestro país”.