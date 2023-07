Walter Alderete: ‘Solo recibí órdenes por la detención de 5 subversivos’

Este viernes fue histórico para los Derechos Humanos en la provincia. Este 7 de julio concluyó el tercer mega juicio por Lesa Humanidad donde hubo condenas y absoluciones. Entre los condenados está Walter Alderete, un ex miembro de la Policía de San Juan, quien luego de escuchar su sentencia, dijo al móvil de Canal 13: ‘Solo recibí órdenes por la detención de 5 subversivos’.

Alderete fue condenado a 8 años y 6 meses de prisión efectiva por delitos de Lesa Humanidad cometidos durante la última Dictadura Cívico Militar.

'Estuve 33 años en la Policía y salí por la puerta grande, y esto ha aparecido 40 años después. He sido castigado injustamente, por lo que voy a seguir la causa, porque he sido secretario de un sumario contra 5 subversivos, y el secretario no tiene decisión y no tiene la culpa de todo lo que ha pasado', empezó declarando el ex miembro de la Policía.

Alderete dejó de pertenecer a la fuerza en el año 2003. El ex policía aseguró que la Justicia fue injusticia con él y su familia por la condena. Además, ante la consulta de porque cree el que quedó involucrado en la causa por la que este viernes fue encontrado culpable, Alderete señaló: 'por hace un sumario legal'.

Luego se explayó relatando que estaba en una dependencia un domingo y mandaron a pedir un sumariante a la Central de Policía y se hizo presente en el Servicio de Inteligencia donde les hizo un sumario a 5 policías. 'El responsable de la causa es el instructor, y después en tiempo y en forma le comunicaron al juez, que han estado bajo la tutela y responsabilidad de él'