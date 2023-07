La dueña de Eros jugará su última carta para no ir presa

Uno de los casos que más sorprendió a San Juan fue el que giró alrededor de la polémica estética EROS. Esto se debe a que se denunció que en la misma se ofrecían servicios sexuales a algunos clientes. A raíz de esa situación su propietaria fue condenada a 4 años de cárcel. Sin embargo, tanto ella como su defensa utilizarán su último recurso disponible para evitar que ella termine presa.

Patricia Coria, dueña del local, el 4 de octubre de 2022 fue condenada a 4 años de prisión. Esto fue por encontrarla culpable de los delitos de Facilitación y Promoción de la prostitución en concurso ideal con el delito de Explotación Económica de la prostitución, en calidad de autora. A pesar de ello Nicolás Fiorentino, su abogado defensor apeló el fallo.

A raíz de ello los jueces del Tribunal de Impugnación, Ana Lía Larrea, Daniel Guillén y Benedicto Correa, debieron rever el caso. Lejos de apoyar la presentación de Fiorentino, los magistrados ratificaron la condena de 4 años de prisión. No conformes con esta segunda respuesta, el letrado decidió reclamar ante la Corte de Justicia de San Juan, desde donde volvieron a sostener el fallo.

A raíz de esta situación, a la defensa de Patricia Coria les queda una última posibilidad para evitar la prisión de cumplimiento efectivo. Se trata de la presentación que realizarán ante nada más ni nada menos que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el máximo tribunal de la República Argentina.

Es importante destacar que, debido a que el fallo no quedó firme todavía, Coria sigue transitando todas estas instancias en libertad ya que se rechazó la prisión preventiva en su momento. No obstante, si la Corte Suprema también mantiene esta condena, la propietaria de la estética ya no tendrá otra opción para zafar de cumplir con su sentencia en el Penal de Chimbas.