Tras la desestimación a la denuncia del ENI: 'Los padres están muy consternados'

El móvil de Canal 13 charló con Hernán Pascual abogado querellante del caso de los 5 menores que habrían sido abusados por una maestra en el un jardín de infantes, el ENI 76, ubicado en Pocito. Cabe mencionar que los niños pasaron por la audiencia videograbada, pero que la justicia tomó una determinación en la jornada del miércoles, que es desestimarla.

"Nos sorprendido la decisión que tomó la decisión de Fiscalía. Ayer (miércoles),recibí un llamado telefónico, y me reuní personalmente con la fiscalía. Nos expusieron sus argumentos totalmente válidos. Déjame recalcar que quiero felicitar el trabajo de Fiscalía, porque desde el minuto cero, donde se recibieron las denuncias, comenzaron a actualizar todas las pericias, las investigaciones correspondientes para el caso, no dilataron absolutamente nada. Pero, bueno, el criterio de ellos, como comunidad fiscal, ha decidido que de las pruebas realizadas, sobre todo de las pericias videograbadas, no se han desprendido indicios de que puede existir el delito denunciado", explicó el letrado.

A pesar del dictamen, ellos creen que se puede llegar a una instancia más, "donde podemos formalizar la investigación y comenzar con la etapa de investigación penal preparatoria, donde se pueda ahondar más en lo que es la declaración de los menores", dijo. El abogado mencionó que se debe tener en cuenta que se trata de niños de cuatro años, que quizás no están tan habituados a lo que es una pericia videograbada.

Además declaró que ellos están analizando el desistimiento y van presentar una revisión para que sea el fiscal superior, el que tenga la última palabra en cuanto a si se va a formalizar o no la investigación. "Es una instancia que tiene la víctima como la presunta víctima como derecho", dijo.

"Este Código Procesal nos brinda muchas herramientas para trabajar en conjunto, inclusive con la Fiscalía. Vamos a trabajarlo, lo vamos a hacer. Tenemos un mandato que cumplir, que es el de llegar a la última instancia para conocer la verdad. Nosotros, desde el minuto cero, confiamos en que los niños por algo han esbozado esto", aludió el letrado a Canal 13.

Ellos tienen 3 días para presentar esta instancia y van a buscar los indicios. "Nosotros creemos que podemos llegar a buscar una segunda opinión, un segundo dictamen donde se formalice y donde se pueda llegar a profundizar en lo ya investigado", mencionó.

"Los padres están muy consternados, la noticia le cayó como un balde de agua fría", aseveró. También declaró: "vamos a hacer todo lo que está al alcance de la ley para poder llegar a lo que nosotros pretendemos con respecto a los chiquitos y van de a poco a volver a tomar clases con otra docente obviamente". En caso que la docente vuelva al aula, lo que harán es pedir plazas en otros jardines para resguardar a los pequeños.