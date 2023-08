Desestimación de la denuncia del ENI de Pocito: docentes marcharan a favor de su compañera

El pasado miércoles 9 de agosto la Justicia desestimó las 5 denuncias realizadas contra la docente de la ENI Nº 76 asegurando que no había elementos para sostenerlas. Sin embargo, esta decisión todavía no termina de formalizarse y la ex acusada todavía no fue habilitada a volver a trabajar, por lo que sus colegas de la institución de Pocito convocaron a una marcha para el martes 15 de agosto a las 10, para mostrarle su apoyo.

Cabe recordar, que, ante esta desestimación de las cinco denuncias, la defensa de las familias a cargo de Hernán Pascual mostró su desconformidad y señaló que los padres están ‘muy consternados’.

En charla con el móvil de Canal 13, Pascual señaló: ‘Nos sorprendido la decisión que tomó la Fiscalía. Recibí un llamado telefónico, y me reuní personalmente con la fiscalía. Nos expusieron sus argumentos totalmente válidos. Déjame recalcar que quiero felicitar el trabajo de Fiscalía, porque desde el minuto cero, donde se recibieron las denuncias, comenzaron a actualizar todas las pericias, las investigaciones correspondientes para el caso, no dilataron absolutamente nada. Pero, bueno, el criterio de ellos, como comunidad fiscal, ha decidido que, de las pruebas realizadas, sobre todo de las pericias videograbadas, no se han desprendido indicios de que puede existir el delito denunciado’

A pesar del dictamen, ellos creen que se puede llegar a una instancia más, ‘donde podemos formalizar la investigación y comenzar con la etapa de investigación penal preparatoria, donde se pueda ahondar más en lo que es la declaración de los menores’, sostuvo.

El abogado mencionó que se debe tener en cuenta que se trata de niños de cuatro años, que quizás no están tan habituados a lo que es una pericia videograbada. Además, declaró que ellos están analizando el desistimiento y van presentar una revisión para que sea el fiscal superior, el que tenga la última palabra en cuanto a si se va a formalizar o no la investigación. ‘Es una instancia que tiene la víctima como la presunta víctima como derecho’