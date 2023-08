El dolor de cabeza que salvó a otra joven de morir asfixiada

Este martes se conoció que una joven se salvó de ser la cuarta víctima en el caso de la triple muerte por asfixia en Capital. A través de las cámaras de un vecino se pudo advertir que ella se fue del departamento el día viernes a las 8 con dolor de cabeza. También quedó captado que una de las víctimas salió alrededor de las 9 a comprar fiambre y a los minutos regresó. A partir de ahí, no hubo más movimientos hasta el sábado a las 4 de la madrugada.

Recién en ese momento, la dueña del lugar llegó junto a la madre de la menor de las víctimas (de 17 años), quien con una copia de la llave abrió la vivienda que es un garaje acondicionado como departamento. En medio de la insistencia de la mujer que buscaba desesperada a su hija, se toparon con una escena inesperada. En la casa, ubicada en calle Entre Ríos 337 Norte, en Capital, estaba sin vida la joven junto a sus amigas, dos chicas trans.

"Las víctimas pudieron haber sido cuatro, esa otra chica que se fue se salvó de milagro", ejemplificó un investigador. La autopsia practicada en los cuerpos de Sasha (Leonardo Alfredo Dubois, de 18 años), Yeni (Sebastián Narváez, de 21 años) y la menor identificada sólo por sus iniciales T.O., reveló que tenían una alta carga de dióxido de carbono en sus cuerpos y que llevaban al menos 8 horas de fallecidas, lo que desata una hipótesis principal.

Fiscalía presume que perdieron la vida de a poco, a medida que el calefón y el calefactor que estaban encendidos consumieron todo el oxígeno del departamento. El interrogante que el equipo dirigido por el fiscal coordinador Iván Grassi, y los ayudantes fiscales Pablo Orellano y Fabrizio Poblete (UFI de Delitos Especiales) pretenden develar ahora es si fue porque falló la ventilación, para lo cual encargaron una pericia a expertos de Ecogas.

La intención es que diluciden si el departamento cumplía o no con los requisitos que se exigen para la instalación doméstica de gas. El dueño de la vivienda aseguró que Ecogas ya había inspeccionado ese lugar y no encontró fallas. Sin embargo, serán los peritos quienes determinen si eso fue así o no. Si hubo fallas que influyeron en el triple resultado mortal, Fiscalía podría decidir imputar el delito de homicidio a los responsables.