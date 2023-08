La drástica decisión que tomó la docente acusada falsamente de abuso

Este martes en la tarde se llevó a cabo una marcha en repudio a las falsas denuncias por abuso en contra de la docente del ENI Nº76 de Pocito. El móvil de Canal 13 se hizo presente en el lugar y charló con la maestra, Yamila Rodríguez, quien confirmó que accionará contra los padres que la denunciaron.

'Ahora queda demandar para que esto no vuelva a suceder, porque es muy fácil hablar, y ahora se trata de reparar un poco el daño que me han ocasionado. No solo a mí, sino también a mi familia, a mis amistades’, expresó Rodríguez a Canal 13, luego de que el 13 de agosto la Justicia desestimara las 5 denuncias que la tenían en el ojo de la tormenta.

'Pase un momento muy difícil', contó la docente, para luego aclarar que en la sala donde trabajaba ella estaba con una Docente Auxiliar Integradora (DAI), que las declaraciones en Cámara Gesell de sus pequeños alumnos fueron claves para demostrar que era inocente.

'No sé porque me acusaron, eso quedará en las madres. Yo sinceramente no sé porque pasó, porque los niños en Cámara Gesell dijeron que no había pasado nada', manifestó la docente

Acerca de los escraches sociales sufridos en su contra, Rodríguez manifestó. 'Hay que hacer un replanteo como sociedad. Por ahí hablar del que se dice, es lo mismo que se dice Juan, Pedrito o cualquiera. Hay que tomar más conciencia, y que hasta que no se demuestre lo contrario una persona sigue siendo inocente. En este caso me pasó a mí, que sufrí escrache, sin haber un veredicto de la Justicia, por lo que todas fueron palabras de las personas, porque en eso quedó... en palabras de personas'

Por el lado laboral, la docente contó que ya presentó al Ministerio de Educación la resolución del fiscal en la cual data que la Justicia desestimó las denuncias. Rodríguez contó que por estos días se está planteado si sigue o no trabajando en el Jardín de Infantes de Pocito, puesto que considera que harba´ tensión con los padres que la denunciaron falsamente. ‘Los niños no tienen nada que ver, porque mi relación con ellos es más que buena, es más, eso es lo que declararon ellos en las Cámaras Gesell. Y con los padres no tengo relación, por lo que ya se verá cómo se sigue', cerró.

