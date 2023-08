Al Penal por 7 meses por hacerle vivir una pesadilla a su ex esposa

Este miércoles, la Justicia condenó a 7 meses de prisión efectiva a un hombre por violento y reincidente. Se trata de José Ángel Díaz de 68 años, quien fue encontrado culpable de amenaza simple, pero al que también se le sumaron otras tres condenas anteriores por delitos menores. El individuo, llegó a la casa de su ex esposa y a los gritos la amenazó de muerte a ella y sus hijos, haciéndole vivir una pesadilla.

‘Salí que te voy a matar, a vos y a tus guachos… Te voy a quemar la casa’, le gritó Díaz a su ex pareja desde la puerta de su casa en Marquesado Rivadavia. La pesadilla para la mujer y sus hijos ocurrió el domingo 13 de agosto en la noche, cuando el hombre, que trabaja como changarín, se hizo presente en la vivienda del Asentamiento Sagrado Corazón de Jesús, a pesar de contar con prohibición de acercamiento, ya que su ex esposa lo había denunciado.

En la denuncia, la mujer contó que Díaz llegó a su casa, golpeó la puerta, ella abrió y se lo encontró parado en frente. Fue entonces que empezó a amenazarla de muerte con frases como: ‘Sos de lo peor… Prostituta...’, ‘Salí que te voy a matar, a vos y a tus guachos. Te voy a quemar la casa’

La víctima contó que temió por su vida, porque conociendo a su ex, pensó que era posible que estuviera armado. Ante esta situación, en la que no solo ella estaba en peligro, sino sus hijos, llamó al 911. Minutos más tarde un patrullero llegó a las inmediaciones del domicilio y detuvo a Díaz. Acto seguido, la ex pareja del sujeto lo denunció en la UFI CAVIG.

Este miércoles, Díaz fue llevado esposado a Tribunales. Su defensa y el fiscal Eduardo Martínez habían acordado un juicio abreviado en el cual, el acusado se declararía culpable de amenaza simple. Sin embargo, el juez Alberto Caballero no hizo caso a este acuerdo y resolvió condenar al changarín a 7 meses de cumplimiento efectivo en el Servicio Penitenciario Provincial.