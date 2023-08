“Vas a salir de acá pero muerta”: la terrible amenaza de un violento que quedará libre

Un hombre fue condenado a seis meses de prisión condicional por agredir física y verbalmente a su ex pareja en dos ocasiones, en el departamento Sarmiento. El acusado, además de violencia física, amenazó de muerte a la mujer a quien le habría dicho: “yo a vos te voy a matar, no te vas a reír mas de mí. Vas a salir de acá pero muerta, te voy a prender fuego todo”. El agresor aceptó su responsabilidad en un juicio abreviado y deberá cumplir con una serie de reglas de conducta, entre ellas, no acercarse ni contactar a la víctima.

Los hechos ocurrieron en mayo y diciembre de 2022, cuando el hombre, identificado como Mauricio Sebastián Sidasmed, violentó a su ex pareja (no damos el nombre para proteger la identidad), con golpes de puño, arrastrándola por el suelo, empujándola y amenazándola de muerte. La mujer sufrió lesiones y denunció los hechos ante la Unidad Fiscal de Violencia de Género.

El fiscal del caso, solicitó la elevación a juicio abreviado y acordó con la defensa del imputado una pena de seis meses de prisión condicional, bajo las reglas del concurso real. El juez condenó a Sidasmed por los delitos de lesiones leves agravadas por el vínculo -dos hechos-, amenazas simples -dos hechos-, todo ello bajo las reglas del concurso real.

Además, el magistrado impuso al condenado las siguientes reglas de conducta: constituir domicilio real y someterse al cuidado del patronato correspondiente; prohibir el acercamiento al domicilio de la víctima, asimismo prohibirle cualquier tipo de contacto y actos turbatorios, por cualquier medio con relación a la víctima y realizar un tratamiento psicológico adecuado a su problemática.