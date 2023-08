El llamativo perfil del acusado de las amenazas de bomba

El móvil de Canal 13 llegó hasta el Palacio de Tribunales, para charlar con el fiscal Renato Roca, a raíz de los llamados telefónicos diciendo que había un artefacto explosivo en el Centro Cívico, en el Hospital Rawson, hasta en el Palacio de Tribunales. Tal hecho generó mega operativos en estos tres puntos de la provincia. De acuerdo con lo que dio a conocer, ya está individualizado el presunto culpable.

El funcionario judicial señaló que ya hay una persona que está detenida a la espera de que se formalice ya la investigación. "En el día de ayer (miércoles) se logró la detención de esta persona que se llama Luciano Alexander Castro, de 28 años de edad, y el secuestro de 15 chips de celular, tarjeta SIM, una tablet, un notebook, y fue rápidamente identificado y se pudo llegar a él gracias a la geolocalización de las compañías de teléfono del registro del llamado 911, que tiene un sistema especial para geolocalizar", explicó.

El fiscal reveló que "además de las evidencias propias de la investigación, en sus condiciones personales de vida no tiene antecedentes condenatorios, no tiene pedidos de captura, al menos en los informes liminares, nos resta la completitud con el informe del Registro Nacional de Reincidencia, para saber si ha cometido delitos en otras jurisdicciones del país. En principio, es una persona que no tiene antecedentes, vivía solo, una casa en la villa 26 de febrero (en Santa Lucia), y como contacto una hermana solamente es la que ha sido notificada de la detención". Otro de los datos que brindó es que no tiene hijos, y su único sustento es en base a changas, por lo que llamó la atención la cantidad de aparatos en su poder. "Al momento de hacer el operativo del allanamiento, intentó escapar, trató de descartar el chip con el que hizo el llamado. Negó la autoridad del hecho y no ofreció resistencia para su aprehensión", aseguró Roca.

Cabe recordar que la amenaza de bomba generó un gran estado de conmoción social, de alteración del orden público, "pero que rápidamente fue prevenido, contenido y ya identificado al autor del hecho, resta buscar la sanción que le corresponde", dijo el fiscal. Este altercado y falsa alarma, llevó a que durante el periodo de suspensión llevará retraso y un entorpecimiento en el normal desarrollo de la administración pública, además de una derogación también de recursos materiales para hacer todo este gran despliegue.

Ahora, la investigación esta centrada en sancionar la conducta. Siguiendo el Código Penal, tiene una escala penal de 2 a 6 años de prisión para todas aquellas personas que, mediante intimidación o amenazas de provocar un peligro común, alteren el orden público. A su vez, anunció que la audiencia de formalización se realizará este viernes 25 de agosto.

El llamado que paralizó a San Juan:

El fiscal Roca mencionó en Canal 13 que el llamado fue uno solo, "y estuvo dirigido a amenazar con la detonación de un material explosivo en el Centro Cívico, y refiere a los juzgados, pero no refiere al edificio de tribunales. Entiendo, en una conjetura personal, que se refería a los juzgados de faltas que están en el Centro Cívico", explicó. En la misma línea señaló que en una corta llamada de un minuto, el hombre también amenazó "de que si de alguna manera no se cumplía con eso, que iban a seguir con los hospitales. Pero la amenaza concreta en realidad estuvo dirigida al edificio del Centro Cívico".